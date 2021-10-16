Отравление спиртом в России: умерли уже 18 человек

Отравление спиртом в России: умерли уже 18 человек

Умершие покупали спирт на одном из рынков.

В Екатеринбурге Свердловской области России не менее 18 человек умерли в результате отравления спиртом с содержанием метанола.

Об этом сообщил в Facebook координатор проекта "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

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"Только отгремел Оренбург, в котором из-за метанола умерли более 32 человек. Вот и к нам добралась эта беда. За последние дни, по предварительным данным, в Екатеринбурге умерли, по меньшей мере, 15 человек от метанола", — написал он.

По его данным, один из пунктов сбыта спирта располагался на одном из рынков.

Впоследствии Следственный комитет России сообщил о смерти 18 человек в результате отравления метиловым спиртом. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие смерть двух или более лиц). Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Уже установлены и задержаны двое подозреваемых.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области 11 человек умерло от отравления некачественным алкоголем.

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