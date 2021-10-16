Центральна битва туру в Італії: "Лаціо" вирвав вольову перемогу в "Інтера" (відео)

Центральна битва туру в Італії: "Лаціо" вирвав вольову перемогу в "Інтера" (відео)

Римляни завдали чемпіону країни першої поразки в сезоні.

У суботу, 16 жовтня, "Лаціо" та "Інтер" зійшлися в центральному поєдинку 8-го туру італійської Серії А. Дуель на римському "Стадіо Олімпіко" завершилася перемогою "орлів" - 3:1 .

"Нерадзуррі" швидко зуміли повести в рахунку. На 12-й хвилині Ельсеїд Хюсай сфолив проти Ніколо Барелли у власному штрафному - арбітр призначив пенальті. Іван Перішич вразив ворота суперника ударом з 11 метрів.

Підопічні Мауріціо Саррі відігралися на 64-й хвилині. Після подачі з кутового Алессандро Бастоні у верховій боротьбі зіграв рукою, а Чіро Іммобіле впевнено реалізував пенальті.

Розв'язка в напруженій зустрічі настала ближче до її кінця. На 81-й хвилині Феліпе Андерсон відправив м'яч у сітку воріт гостей та вивів "Лаціо" вперед. А на першій компесованій хвилині остаточний рахунок встановив Сергій Мілінкович-Савич.

"Інтер" зазнав першої поразки в нинішньому сезоні Серії А. Команда Сімоне Індзагі з 17 балами посідає третє місце в турнірній таблиці. "Лаціо" (14 очок) піднявся на п'яту сходинку.

У наступному турі внутрішньої першості "нерадзуррі" 24 жовтня приймуть "Ювентус", а римляни у той же день на виїзді поміряються силами з "Вероною".

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