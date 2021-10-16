Центральная битва тура в Италии: "Лацио" вырвал волевую победу у "Интера" (видео)

Центральная битва тура в Италии: "Лацио" вырвал волевую победу у "Интера" (видео)

Римляне нанесли чемпиону страны первое поражение в сезоне.

В субботу, 16 октября, "Лацио" и "Интер" сошлись в центральном поединке 8-го тура итальянской Серии А. Дуэль на римском "Стадио Олимпико" завершилась победой "орлов" - 3:1.

"Нерадзурри" быстро сумели повести в счете. На 12-й минуте Ельсеид Хюсай сфолил против Николо Бареллы в собственной штрафной - арбитр назначил пенальти. Иван Перишич поразил ворота соперника ударом с 11 метров.

Подопечные Маурицио Сарри отыгрались на 64-й минуте. После подачи с углового Алессандро Бастони в верховой борьбе сыграл рукой, а Чиро Иммобиле уверенно реализовал пенальти.

Развязка в напряженной встрече наступила ближе к ее концу. На 81-й минуте Фелипе Андерсон отправил мяч в сетку ворот гостей и вывел "Лацио" вперед. А на первой компесований минуте окончательный счет установил Сергей Милинкович-Савич.

"Интер" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Серии А. Команда Симоне Индзаги с 17 баллами занимает третье место в турнирной таблице. "Лацио" (14 очков) поднялся на пятую строчку.

В следующем туре внутреннего первенства "нерадзурри" 24 октября примут "Ювентус", а римляне в тот же день на выезде померятся силами с "Вероной".

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