Батько вводив своїм двом малюкам наркотики, щоб ті краще спали

Старша дитина згодом розповіла, що знала про спробу самогубства свого батька і стала свідком передозування матері.
У британському графстві Ланкашир горе-батько вводив своїм двом малюкам героїн, щоб ті краще спали.
Про це інформує Liverpool Echo.
Двоє малюків та двоє їхніх старших братів і сестер страждали від "постійної недбалості" протягом тривалого часу. Діти перебували під наглядом соцслужб від 2018 року через домашнє насильство і психічне здоров’я батьків. Батьки зловживали наркотиками та алкоголем та нерідко мали справи з поліцією.
"Старша дитина (живе не в сім’ї, але має того самого батька, що й двоє наймолодших дітей) стверджувала, що батько робив ін’єкцію обом дітям героїном, щоб вони швидше заснули", — розповіла незалежний радник з питань охорони Аманда Кларк.
Для Хлої та Харпера (імена дітей були змінені з етичних міркувань) було проведено медичне обстеження. Врешті-решт в обох дітей тести на опіати виявилися позитивними, хоча під час огляду не було жодних ознак місця ін’єкції.
Але через три дні в одного з малюків був виявлений слід від уколу у стегно. За словами Аманди Кларк, старша дитина згодом розповіла, що знала про спробу самогубства свого батька і стала свідком передозування матері.
Зрештою, усіх чотирьох остаточно забрали від батьків.
Нагадаємо, що в Україні від 1 млн до 1,5 мільйона громадян вживають наркотики. Щорічно цей показник зростає на 8-10%.
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