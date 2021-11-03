Батько вводив своїм двом малюкам наркотики, щоб ті краще спали

Батько вводив своїм двом малюкам наркотики, щоб ті краще спали

Старша дитина згодом розповіла, що знала про спробу самогубства свого батька і стала свідком передозування матері.

У британському графстві Ланкашир горе-батько вводив своїм двом малюкам героїн, щоб ті краще спали.

Про це інформує Liverpool Echo.

Двоє малюків та двоє їхніх старших братів і сестер страждали від "постійної недбалості" протягом тривалого часу. Діти перебували під наглядом соцслужб від 2018 року через домашнє насильство і психічне здоров’я батьків. Батьки зловживали наркотиками та алкоголем та нерідко мали справи з поліцією.

"Старша дитина (живе не в сім’ї, але має того самого батька, що й двоє наймолодших дітей) стверджувала, що батько робив ін’єкцію обом дітям героїном, щоб вони швидше заснули", — розповіла незалежний радник з питань охорони Аманда Кларк.

Для Хлої та Харпера (імена дітей були змінені з етичних міркувань) було проведено медичне обстеження. Врешті-решт в обох дітей тести на опіати виявилися позитивними, хоча під час огляду не було жодних ознак місця ін’єкції.

Але через три дні в одного з малюків був виявлений слід від уколу у стегно. За словами Аманди Кларк, старша дитина згодом розповіла, що знала про спробу самогубства свого батька і стала свідком передозування матері.

Зрештою, усіх чотирьох остаточно забрали від батьків.

Нагадаємо, що в Україні від 1 млн до 1,5 мільйона громадян вживають наркотики. Щорічно цей показник зростає на 8-10%.

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