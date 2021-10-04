В Украине вполне реально производить вакцины Pfizer и Moderna — Кузин

По его словам, даже реагенты для производства вакцин должны поставлять украинские химические заводы.

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине вполне реально локализовать производство вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Фокус".

"Это вполне реально. Компания "Индар" уже внедряет свою исследовательскую программу локализации мРНК-вакцины в Украину, которую представили на заседании Совета национальной безопасности Украины. Большая научно-исследовательская команда работает над тем, чтобы процесс производства был полностью украинским", — отметил Кузин.

Ранее в интервью ТСН.ua главный санврач страны говорил, что до конца этого года мы уже будем иметь шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы локализовать или даже завершили процесс перестройки своих технологических линий под производство вакцин против COVID-19.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что первая украинская вакцина будет готова уже в 2022 году. По словам министра, в Харькове уже начался монтаж первой линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и коронавирусной болезни.

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