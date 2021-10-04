В Україні цілком реально виробляти вакцини Pfizer і Moderna - Кузін

За його словами, навіть реагенти для виробництва вакцин повинні поставляти українські хімічні заводи.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні цілком реально локалізувати виробництво вакцин від коронавірусу Pfizer і Moderna.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Фокус".

"Це цілком реально. Компанія "Індар" вже впроваджує свою дослідницьку програму локалізації мРНК-вакцини в Україні, яку презентували на засіданні Ради національної безпеки України. Велика науково-дослідна команда працює над тим, щоб процес виробництва був повністю українським", - зазначив Кузін.

Раніше в інтерв'ю ТСН.ua головний санлікар країни говорив, що до кінця цього року ми вже будемо мати шорт-лист структур або фармкомпаній, які готові локалізувати або навіть завершили процес перебудови своїх технологічних ліній під виробництво вакцин проти COVID-19.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що перша українська вакцина буде готова вже в 2022 році. За словами міністра, у Харкові вже розпочався монтаж першої лінії для виробництва інактивованих вакцин проти грипу та коронавірусної хвороби.

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