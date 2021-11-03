Дружина Цимбалюка у бікіні показала фігуру без фотошопу

Тіна грайливо станцювала на відео.
Дружина відомого українського актора Тараса Цимбалюка – Тіна – показала фігуру без фільтрів та фотошопу.
У фотоблогу 29-річна візажистка та дизайнерка купальників опублікувала відео, на якому постала у бікіні свого бренду. Обраниця зірки грайливо потанцювала на камеру, демонструючи ідеальне струнке тіло. У Христини плаский животик та соковиті стегна.
"Мальдівське", – написала вона.
Користувачі оцінили фігуру обраниці Тараса у коментарях під публікацією.
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- Вау!
- Фігура – вогонь
- Ляля
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