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Дружина Цимбалюка у бікіні показала фігуру без фотошопу

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Дружина Цимбалюка у бікіні показала фігуру без фотошопу

Дружина Тараса Цимбалюка / instagram.com/tina_tsymbaliuk

Тіна грайливо станцювала на відео.

Дружина відомого українського актора Тараса ЦимбалюкаТіна – показала фігуру без фільтрів та фотошопу.

У фотоблогу 29-річна візажистка та дизайнерка купальників опублікувала відео, на якому постала у бікіні свого бренду. Обраниця зірки грайливо потанцювала на камеру, демонструючи ідеальне струнке тіло. У Христини плаский животик та соковиті стегна.

"Мальдівське", – написала вона.

Користувачі оцінили фігуру обраниці Тараса у коментарях під публікацією.

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