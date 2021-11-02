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41-річна Ольга Куриленко у бікіні спричинила фурор сталевим пресом та стрункими ніжками

41-річна Ольга Куриленко у бікіні спричинила фурор сталевим пресом та стрункими ніжками

Ольга Куриленко / instagram.com/olgakurylenkoofficial

"Дівчина Бонда" у чудовій формі.

Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко днями повернулася з відпустки у Дубаї.

У фотогалереї зірки, схоже, залишилося чимало пляжних світлин, які "дівчина Бонда" продовжує публікувати на своїй сторінці в Instagram. Так, 41-річна зірка розмістила світлину, де позувала у червоному бікіні. На знімку знаменитість лежала на шезлонгу, демонструючи свою стрункість та вигини тіла. Знаменитість похвалилася сталевим пресом та стрункими ніжками.

Ольга Куриленко / © instagram.com/olgakurylenkoofficial
Ольга Куриленко / instagram.com/olgakurylenkoofficial

"Канікули закінчилися, залишилися лише спогади", – прокоментувала кадр акторка.

А от фанати Ольги не змогли не прокоментувати її фігуру.

  • Дуже красива
  • Ідеальна
  • Така красива, що словами не передати
  • Вау! Яка фігура

Зауважимо, минулого року Ольга Куриленко опинилася в центрі скандалу, заявивши, що вона не українка. Акторка, яка народилася у Бердянську, повідомила, що за національністю вона "слов’янка". Невдовзі знаменитість написала, що нічого скандального не говорила, додавши, що любить Україну і її мешканців.

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