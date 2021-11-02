41-річна Ольга Куриленко у бікіні спричинила фурор сталевим пресом та стрункими ніжками

"Дівчина Бонда" у чудовій формі.
Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко днями повернулася з відпустки у Дубаї.
У фотогалереї зірки, схоже, залишилося чимало пляжних світлин, які "дівчина Бонда" продовжує публікувати на своїй сторінці в Instagram. Так, 41-річна зірка розмістила світлину, де позувала у червоному бікіні. На знімку знаменитість лежала на шезлонгу, демонструючи свою стрункість та вигини тіла. Знаменитість похвалилася сталевим пресом та стрункими ніжками.
"Канікули закінчилися, залишилися лише спогади", – прокоментувала кадр акторка.
А от фанати Ольги не змогли не прокоментувати її фігуру.
- Дуже красива
- Ідеальна
- Така красива, що словами не передати
- Вау! Яка фігура
Зауважимо, минулого року Ольга Куриленко опинилася в центрі скандалу, заявивши, що вона не українка. Акторка, яка народилася у Бердянську, повідомила, що за національністю вона "слов’янка". Невдовзі знаменитість написала, що нічого скандального не говорила, додавши, що любить Україну і її мешканців.
Читайте також: