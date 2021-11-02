Завдяки "Великому будівництву" дорожній ринок Україні довірився державі - міністерство

Інвестиції в людей і техніку у дорожній галузі - наслідок того, що дорожній ринок довірився у 2019 році державі.

Про це на міжнародному конгресі "Дороги майбутнього" заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, оцінюючи результати програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Ті, хто хоч раз подорожували основними українськими магістралями в останні два роки, могли помітити, що сучасні українські дорожники та мостобудівники вже не працюють на радянській техніці", — зазначив очільник МІУ.

Іншим показником оздоровлення галузі міністр назвав прихід до неї 100 000 нових дорожників, мостобудівників, інженерів, що свідчить - працювати в Україні нарешті вигідно та престижно. Такий результат став можливим після підвищення мінімальної зарплати у галузі до 11 тис. гривень на місяць.

Серед подальших кроків Кубраков назвав запровадження міжнародних стандартів ціноутворення та нових державних стандартів роботи вже з наступного року.

"Раніше дорожні служби часто мали відмовлятися від капітального ремонту на користь поточного середнього саме через тривалість та корупційність усіх бюрократичних процедур, пов’язаних із ДАБІ. Зараз є нова структура – ДІАМ, а весь процес подачі та отримання документів оцифрований, наступний крок – повна автоматизація, для цього ще потрібно прийняти законопроєкт №5655", — повідомив Кубраков.

Міністр інфраструктури також зазначив, що у межах спільного з ЄБРР проєкту Укравтодор стане першою державною інституцією, сертифікованою за міжнародною системою CIPS. А План антикорупційних заходів Укравтодору, розроблений Базельським інститутом державного управління (Швейцарія), вже затверджено керуючим Комітетом.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про плани програми "Велике будівництво", наголосив, що інфраструктура — це показник ставлення держави до людей.

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