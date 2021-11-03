3 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Если 3 ноября будет дуть теплый воздух – придет затяжная оттепель.

Какой сегодня день

Во вторник, 3 ноября, в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск, в Панаме – День Независимости, в Федеративных Штатах Микронезии – День Независимости, в Объединенных Арабских Эмиратах – День флага. В США – Национальный день домохозяйки, Национальный день сэндвича. В Восточном Тиморе – День матери, в Японии – День культуры, на Мальдивах – День Победы, в Эквадоре – День Независимости в Куэнке.

Памятные даты 3 ноября

1493 — Христофор Колумб открыл Доминику.

1888 — Найдена последняя жертва Джека-Потрошителя.

1903 — Панама при поддержке США отделилась от Колумбии.

1903 – нидерландский физиолог В. Эйнтховен разработал электрокардиограф.

1905 – Великое княжество Финляндское получило автономию в составе Российской империи.

1918 — Венгрия объявила о своем отделении от Австрии.

1927 — В Нью-Йорке под рекой Гудзон открыт тоннель Голланда — первый в мире подводный тоннель для транспорта.

1988 — В СССР разрешено преподавание языка иврит.

1992 — Президентом США был избран Билл Клинтон.

Билл Клинтон / Associated Press

Церковный праздник сегодня 3 ноября

3 ноября православная церковь чтит память двух святых с одинаковыми именами — Иллариона Великого, жившего в 3-4 веках в Палестине, и Иллариона Псковоозерского, жившего в 15 веке на Руси, неподалеку от Чудского озера.

Илларион Великий изучал науки в Александрии, там же принял христианство. Вернувшись на родину, преподобный пошел к отшельникам близ Газы. Илларион считается основателем нескольких монастырей и первым проповедником монашества в Палестине. В конце своей жизни святой отправился в путешествие, чтобы снова посетить Египет и поклониться могиле святого Антония Великого. Умер Илларион на острове Кипр, заранее предсказав свою смерть.

Илларион Псковоозерский был учеником преподобного Ефросина Псковского. Он основал Озерский Покровский монастырь на берегу реки Жолчи, впадающей в Чудское озеро, и стал первым настоятелем. Обитель стала важным религиозным центром, и, несмотря на близость Ливонского ордена, православие быстро распространялось среди местных жителей.

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Что нельзя делать в этот день

Нельзя отправляться в путешествие, чтобы не столкнуться с неприятностями.

Желательно ничего не поднимать с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье.

Не говорить плохие вещи о людях.

Приметы на 3 ноября

На Иллариона замечали: если снег ляжет на сырую землю и не растает, значит, весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую почву — в следующем году можно ожидать хорошего урожая хлеба.

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Если выпал снег и остался на ветках деревьев, в ближайшее время снегопады не пройдут.

Если дым идет вверх, значит, погода будет ясной и солнечной.

Если 3 ноября будет дуть теплый воздух – придет затяжная оттепель.

Именины 3 ноября

День ангела (именины) сегодня, 3 ноября, празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Яков.

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