День ангела 3 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії 18 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 3 листопада святкують: Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Денис, Дмитро, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Пелагея, Сергій, Федір, Яків.

Чоловічі іменини

Анатолій

Це ім'я грецького походження і перекладається як "схід", "східний", "схід сонця". Анатолій — вольовий, упертий чоловік з мінливим характером. Він не любить програвати, водночас може знайти спільну мову будь з ким, особливо, якщо йому щось потрібно.

Аркадій

Ім'я Аркадій походить від грецького слова "аркадос", що означає жителя Аркадії (регіон Древньої Греції). У дитинстві для батьків Аркадій найбільша радість в сім'ї. Він товариський, здатний згладити й погасити конфлікт у колективі, обов'язковий і завжди намагається виконати обіцяне. Аркадій вірний у шлюбі, і сім'я – головне в його житті. Заради сім'ї Аркадій пожертвує кар'єрою й роботою, що буде забирати в нього час на шкоду взаємин із близькими.

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Володимир

Значення імені Володимир утворюється з двох коренів слів старонімецької мови. Значення ім'я Володимир – "велика сила" або "велика влада". На роботі Володимир – трудоголік. Любить доводити справу до кінця і дуже нервово реагує, якщо його відволікають по дрібницях. Сумлінний, але не любить поспіху. По-справжньому в близьке коло людей Володі потрапити вкрай складно. У родині Володимир – оплот спокою. Не любить різких рухів в житті і той же принцип переносить в сім'ю.

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Денис

Ім'я Денис – це одна з форм імені Діонісій, з давньогрецької перекладається як "присвячений Діонісу". Денис – веселий і товариський чоловік. Він схильний до аналітичної роботи, що зовсім не виключає прекрасну уяву. Він може легко працювати як в театрі, так і банківським аналітиком. Він може бути яскравим і експресивним, але тільки в звичній компанії. У компанії з ним вам рідко буде нудно, він вміє приємно проводити час.

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Дмитро

Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі". Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму чоловік. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість Дмитра допомагають йому швидко просуватися по службі.

Захар

Лінгвісти стверджують, що ім'я Захар походить від біблійного імені Захарія і у перекладі значення цього імені — "Яхве згадав". Захара характеризують таки особливості як спокій, добродушність і скромність. Захар — це чуйна людина. Він завжди прийде на допомогу друзям, якщо може їм допомогти. Нерідко люди користуються його добротою, але він, навіть дізнавшись про це, не припиняє робити добро.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Іларіон

Іларіон – це ім'я грецького походження і у перекладі має значення "веселий" або "радісний". Дорослий Іларіон так само, як і в дитячому віці все сором'язливий і нерішучий. Він закритий чоловік, до якого складно знайти підхід. Він вміє по-справжньому веселитися і відпочивати, але розслабитися може тільки в колі довірених осіб.

Костянтин

Костянтин – це ім'я латинського походження і в перекладі означає "стійкий" або "постійний". У дорослому віці Костянтин стає більш сміливим та рішучим, він спокійно вислуховує поради і завжди залишає рішення за собою. Робота – це одна з найважливіших сфер у його житті. Він легко досягає успіху в бізнесі або рухаючись кар'єрними сходами. Костянтин має чудову ділову інтуїцію, хоча в інших сферах життя вона не проявляється.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає". Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми.

Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мови і у перекладі має значення "малий" або "невеликий". Павло приділяє щиру увагу до оточення, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий.

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв зараховує себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним неможливо не посваритися і важко ужитися.

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Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Нерідко обирає професію у технічній галузі, хоча може досягти успіху і у творчих напрямах, наприклад, у письменництві або журналістиці. Федір – дуже турботливий до своєї родини. Зазвичай він чудовий господар, який вміє робити в домі майже все.

Яків

Яків – це ім'я єврейського походження. У перекладі з івриту ім'я Яків означає "той, хто стежить". У Якова виділяються такі характерні риси, як практичність і твердий вольовий характер. Він досить приземлена людина, яка не схильна літати в хмарах. Він консервативний в багатьох питаннях. Яків любить стабільність, водночас він комунікабельний і веселий чоловік, який вміє радіти життю. Яків прагне до матеріального добробуту, але не робитиме ганебні вчинки заради успіху.

Жіночі іменини

Пелагея

Пелагея – це ім'я грецького походження, і у перекладі воно означає "морська". Пелагея – м'яка і терпляча особа, їй властиві кокетство і чудове почуття гумору. У неї зазвичай багато друзів, і вона із задоволенням з ними зустрічається і проводить своє дозвілля. Втім, надає перевагу проведенню таких зустрічей в тихій домашній атмосфері. На роботі Пелагею люблять за її працьовитість і скромність. Найчастіше її робота має творчу спрямованість, хоча Пелагея вміє внести творчість в будь-який напрям діяльності.

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