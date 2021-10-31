Динамо - Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Динамо - Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Попередня зустріч цих команд завершилася мінімальною перемогою каталонців.

У вівторок, 2 листопада, київське "Динамо" прийматиме каталонську "Барселону" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться на НСК "Олімпійський" у столиці України. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На жаль, матч зможуть відвідати не всі охочі уболівальники, а лише вакциновані або з відповідним ПЛР-тестом.

Де дивитися матч Динамо - Барселона

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Динамо - Барселона

Абсолютним фаворитом битви у Києві є іспанський клуб. На перемогу "синьо-гранатових", які нещодавно залишилися без головного тренера Рональда Кумана, можна поставити з коефіцієнтом 1.69. Нічия - 4.05. Перемога підопічних Мірчі Луческу - 5.20.

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У матчі 3-го туру ЛЧ, який відбувся 20 жовтня на "Камп Ноу", іспанський гранд обіграв чемпіона України з рахунком 1:0 .

. У паралельному поєдинку групи E мюнхенська "Баварія" на домашній арені зустрінеться з лісабонською "Бенфікою". Ця зустріч також розпочнеться 2 листопада о 22:00.

На екваторі групового раунду лідирує в квартеті "Баварія" (9 очок), яка виграла всі три матчі із загальною різницею м'ячів 12:0. "Бенфіка" з 4 балами - на другому місці. "Барселона" (3) - на третьому. "Динамо" - останнє з одним набраним пунктом.

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