Народные приметы, обряды и обычаи 3 ноября

Туман спадает – на оттепели.

3 ноября церковь и верующие чтят память преподобного Иллариона Великого, перенесение мощей святителя Иллариона, епископа Меглинского, преподобного Иллариона, схимника печерского, в Дальних пещерах, мучеников Дасия, Гаия и Зотика.

3 ноября: церковный праздник

Илларион Великий — отшельник, анахорет, раннехристианский святой и чудотворец.

Святой Илларион Великий родился в 291 году вблизи города Газы в Палестине. Крестившись в 15 лет, жил со св. Антонием два месяца в пустыне. После смерти родителей раздал унаследованное имение убогим, а сам в 307 году вернулся в пустыню недалеко от города Маюма. По почину Иллариона появился в Палестине первый монастырь и, таким образом, он стал отцом монашества в этом крае.

Когда Иллариону исполнилось 65 лет, он отправился в Египет, где поселился в пустыне близ Афродитополя. Во время правления императора Юлиана Отступника язычники развалили монастырь Иллариона, а его самого хотели убить, однако по Божьей милости он остался жив. Вскоре Илларион перешел в Сицилию, а затем — в Дальмацию (современная Хорватия), чтобы в одиночестве провести остальную свою жизнь. Там он совершал разные многочисленные чудеса, в частности во время землетрясения усмирил морские волны, которые могли затопить город. Окончил свою жизнь Илларион Великий в 371 году на Кипре.

3 ноября: народные традиции

Именно в этот день крестьяне ждали заморозков и похолоданий.

3 ноября: что делать

готовиться к зиме.

3 ноября: что не стоит делать

поднимать что-то с дороги;

говорить плохие вещи о людях;

отправляться в дальний путь.

3 ноября: украинские народные приметы

Гром в ноябре – на малоснежную зиму, но год урожайный; если загремит при луне полно — хлеб уродит на полях, а в долинах будет плохой.

Туман спадает – на оттепели.

Сколько бы ни выпало снега в ноябре, но оттепели его согнут.

Поздней осенью ветры с востока – весна будет холодная.

Если осенью рано нанесет снег, а над ним облако — хорошей погоды не жди.

Солнце двигается как в тумане — к дождю.

Напомним, кого поздравлять с именинами в этот день.

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