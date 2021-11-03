Народные приметы, обряды и обычаи 3 ноября

Туман спадает – на оттепели.
3 ноября церковь и верующие чтят память преподобного Иллариона Великого, перенесение мощей святителя Иллариона, епископа Меглинского, преподобного Иллариона, схимника печерского, в Дальних пещерах, мучеников Дасия, Гаия и Зотика.
3 ноября: церковный праздник
Илларион Великий — отшельник, анахорет, раннехристианский святой и чудотворец.
Святой Илларион Великий родился в 291 году вблизи города Газы в Палестине. Крестившись в 15 лет, жил со св. Антонием два месяца в пустыне. После смерти родителей раздал унаследованное имение убогим, а сам в 307 году вернулся в пустыню недалеко от города Маюма. По почину Иллариона появился в Палестине первый монастырь и, таким образом, он стал отцом монашества в этом крае.
Когда Иллариону исполнилось 65 лет, он отправился в Египет, где поселился в пустыне близ Афродитополя. Во время правления императора Юлиана Отступника язычники развалили монастырь Иллариона, а его самого хотели убить, однако по Божьей милости он остался жив. Вскоре Илларион перешел в Сицилию, а затем — в Дальмацию (современная Хорватия), чтобы в одиночестве провести остальную свою жизнь. Там он совершал разные многочисленные чудеса, в частности во время землетрясения усмирил морские волны, которые могли затопить город. Окончил свою жизнь Илларион Великий в 371 году на Кипре.
3 ноября: народные традиции
Именно в этот день крестьяне ждали заморозков и похолоданий.
3 ноября: что делать
- готовиться к зиме.
3 ноября: что не стоит делать
- поднимать что-то с дороги;
- говорить плохие вещи о людях;
- отправляться в дальний путь.
3 ноября: украинские народные приметы
- Гром в ноябре – на малоснежную зиму, но год урожайный; если загремит при луне полно — хлеб уродит на полях, а в долинах будет плохой.
- Туман спадает – на оттепели.
- Сколько бы ни выпало снега в ноябре, но оттепели его согнут.
- Поздней осенью ветры с востока – весна будет холодная.
- Если осенью рано нанесет снег, а над ним облако — хорошей погоды не жди.
- Солнце двигается как в тумане — к дождю.
Напомним, кого поздравлять с именинами в этот день.
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