У Києві на бульварі Тараса Шевченка зрубали дерева, аби зробити там парковку: відео

Ще один водій, аби запаркувати свою машину, разом з товаришем відсунув бетонні вазони з квітами.

Нещодавно у столиці на бульварі Тараса Шевченка зрубали дерева, аби зробити там парковку. На це беззаконня відреагувала міська влада. Комунальники одразу демонтували "новостворений" паркінг. На місці планують повернути тротуар та висадити нові дерева.

Відсутність паркувальних місць — типова проблема великого міста. Але такі варварські дії – не рішення.

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Чи поодинокі такі випадки і як боротися із нахабами, які нехтують елементарними правилами парковки, про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 4 листопада.

Можна і трохи посунути

У столиці з’являється все більше нових, так би мовити, героїв парковки.

Минулого тижня в одному з подвір'їв житлового будинку людина, коли не знайшла місце для своєї автівки, запаркувала її просто на тротуарі. Навіть не намагаючись залишити місця для пішоходів. Жителі будинку викликали поліцію, але та не допомогла.

Крім того, у Мережі з'явилось відео про водія, який, аби запаркувати свій позашляховик на вулиці Богдана Хмельницького, разом з товаришем посунув кілька бетонних вазонів з квітами. У коментарях до відео погляди користувачів розділились. Одні писали що це, звісно ж, неправильно, інші – виправдовували героя парковки, мовляв, такі клумби лише заважають у місті.

І от для того, аби хоч якось розібратись у цій ситуації, "Сніданок" поспілкувався з Костянтином Андріюком. Він громадський активіст, який має власне YouTube- шоу про подібних героїв парковки. Тож журналіст "Сніданку" запитав у нього, чому столичні водії нехтують правилами парковок.

Активіст каже, що місць для усіх справді обмаль, але порушників це жодним чином не виправдовує і з ними потрібно боротися штрафами.

Гарні манери виховуються гарними штрафами

Якщо людина, яка звикла їхати в центр міста автівкою, паркувати цю автівку, перекривати переходи, створювати незручності, буде щодня отримувати штраф 680 гривень, така людина після першого ж тижня пересяде на автобус.

Але і тут є нюанс. Покарати порушника поліція може не завжди. Цим питанням повинні займатись інспектори з парковки, яких, до речі, у столиці катастрофічно не вистачає. Їх у Києві лише 25, а автівок більше мільйона.

Патрульний поліцейський не може виписувати штраф, постанову, якщо транспортний засіб порушує, а водія в ньому немає - от у чому проблема.

Якщо автівка порушує правила дорожнього руху, потрібно звертатися в інспекцію з паркування! Круто робити колективні заявки. Або ж просто написати колективний лист і практично у 99 випадках зі 100 вони відреагують. Інспекція з паркування отримує та бачить чіткі докази, вони присилають інспекторів і ті виписують штрафи без присутності водія.

Також, на думку активіста, проблема з паркуванням у столиці зникне в момент появи зручного та якісного громадського транспорту. Мовляв, водій не захоче тягнутися у заторах та платити за парковку, якщо легко зможе дістатись до роботи автобусом чи трамваєм. Але поки що на такий транспорт нам лише доводиться чекати.

Нагадаємо, у Києві у мікрорайоні Академмістечко чоловік припаркував свій Opel просто на газоні під під'їздом. Обурені мешканці висипали сміття на машину, аби провчити водія.

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