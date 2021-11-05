Гороскоп на 5 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 5 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють нам більше дізнатися про долю.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 5 листопада 2021 року розповідає, що Овнам потрібно перепочити, а Дівам - не боятися робити перший крок.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 5 листопада 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Потрібно перепочити. У стосунках варто розслабитися. А на роботі - узяти відгул.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Світ"

Шукайте гармонію. У стосунках збалансуйте почуття та розум. На роботі знайдіть людей, яким ви довіряєте.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рух вперед. У стосунках не варто зупинитися. На роботі слід зайняти проактивну позицію.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Верховний жрець"

Перевіряйте документи. У стосунках час вийти на новий рівень. У робочих моментах час уповільнитися.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Не варто сумувати. У стосунках може бути боляче, але ситуація налагодиться. Не поспішайте на роботі.

Також читайте Місячний календар на листопад: коли повня та молодик

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. На роботі розпочніть новий проєкт. У стосунках сподівайтеся на зміни.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Працюйте та отримаєте гідний результат. На роботі варто краще діяти. У стосунках оберіть спільну ціль для руху вперед.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не беріть на себе більше, ніж зможете донести. У стосунках потрібно налагоджувати комунікацію. На роботі шукайте партнерів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сімка мечів"

Будьте уважними, щоб вас не обманули. На роботі остерігайтеся ворогів. У стосунках вас можуть образити.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що робити, але боїтеся зроби перший крок. На роботі очікуйте випробувань, а на роботі - викликів.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз пентаклів"

Ситуація значно покращується. У любові насолоджуйтеся почуттями. А на роботі пожинайте плоди успіху.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Відкривайте нові горизонти. У стосунках відкривайте щось нове. На роботі дійте активніше.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.

Читайте також:

Новини України: що навіщували карпатські мольфари

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання