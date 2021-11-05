Гороскоп на 5 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють нам більше дізнатися про долю.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 5 листопада 2021 року розповідає, що Овнам потрібно перепочити, а Дівам - не боятися робити перший крок.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 5 листопада 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Четвірка мечів"
Потрібно перепочити. У стосунках варто розслабитися. А на роботі - узяти відгул.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Світ"
Шукайте гармонію. У стосунках збалансуйте почуття та розум. На роботі знайдіть людей, яким ви довіряєте.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Рух вперед. У стосунках не варто зупинитися. На роботі слід зайняти проактивну позицію.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Верховний жрець"
Перевіряйте документи. У стосунках час вийти на новий рівень. У робочих моментах час уповільнитися.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "П'ятірка кубків"
Не варто сумувати. У стосунках може бути боляче, але ситуація налагодиться. Не поспішайте на роботі.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Дурень"
Не бійтеся робити перший крок. На роботі розпочніть новий проєкт. У стосунках сподівайтеся на зміни.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Працюйте та отримаєте гідний результат. На роботі варто краще діяти. У стосунках оберіть спільну ціль для руху вперед.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Не беріть на себе більше, ніж зможете донести. У стосунках потрібно налагоджувати комунікацію. На роботі шукайте партнерів.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Сімка мечів"
Будьте уважними, щоб вас не обманули. На роботі остерігайтеся ворогів. У стосунках вас можуть образити.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Ви знаєте, що робити, але боїтеся зроби перший крок. На роботі очікуйте випробувань, а на роботі - викликів.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Туз пентаклів"
Ситуація значно покращується. У любові насолоджуйтеся почуттями. А на роботі пожинайте плоди успіху.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Трійка жезлів"
Відкривайте нові горизонти. У стосунках відкривайте щось нове. На роботі дійте активніше.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.
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