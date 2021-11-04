День ангела 5 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 5 листопада святкують: Володимир, Іван, Гнат, Максим, Микола, Олександр, Омелян, Петро, Яків.

Чоловічі іменини

Володимир

Значення імені Володимир утворюється з двох коренів слів старонімецької мови. Значення ім'я Володимир – "велика сила" або "велика влада". На роботі Володимир – трудоголік. Любить доводити справу до кінця і дуже нервово реагує, якщо його відволікають через дрібниці. Сумлінний, але не любить поспіху. По-справжньому в близьке коло людей Володі потрапити вкрай складно. У родині Володимир – оплот спокою. Не любить різких рухів в житті і той же принцип переносить в сім'ю.

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Гнат (Ігнатій)

Ім'я Ігнатій перекладається з латині як "вогненний", а за іншою версією — "ненароджений". Воно давалося дитині, щоб уберегти її від злих духів, тому що робило народження маляти непомітним для темних сил. Ігнатій повною мірою наділений рисами лідера й зазвичай говорить нечасто, але вагомо. Він здатний самостійно побудувати своє життя, високо піднятися службовими сходами і захопити за собою людей.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Максим

Походження цього імені має римське коріння, а пішло воно від родового імені Maximus. Історики стверджують, що ім'я Максим означає "великий". Максим — це впевнений чоловік, він прагне досягти значного місця в суспільстві і матеріального добробуту. Він комунікабельний і вміє подати себе. В роботі Максим не рветься до особливих висот, але і за маленьку зарплату працювати не буде. Часто його робота пов'язана з його успіхами в точних науках.

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Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Омелян

Ім'я Омелян у перекладі з давньогрецького означає "улесливий", "приємний у слові". Омелян — постійний і принциповий. Він дуже впертий, часом це приносить йому шкоду. Омелян не любить поспіху, суєти, заздалегідь планує всі свої справи. Він воліє мати декількох знайомих, одного-двох найкращих друзів, і зрідка коли склад "наближених" міняється.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Яків

Яків – це ім'я єврейського походження. У перекладі з івриту ім'я Яків означає "той, хто стежить". У Якова виділяються такі характерні риси, як практичність і твердий вольовий характер. Він досить приземлена людина, яка не схильна літати в хмарах. Він консервативний в багатьох питаннях. Яків любить стабільність, водночас він комунікабельний і веселий чоловік, який вміє радіти життю. Яків прагне до матеріального добробуту, але не робитиме ганебні вчинки заради успіху.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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