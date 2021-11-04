День ангела 5 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

День ангела 5 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 5 ноября празднуют: Александр, Владимир, Емельян, Иван, Игнат, Максим, Николай, Петр, Яков.

Мужские именины

Александр

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Владимир

Значение имени Владимир образуется из двух корней слов старогерманского языка. Значение имени Владимир – "большая сила" или "великая власть". На работе Владимир – трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любящий спешки. По-настоящему в близкий круг людей Володе попасть очень сложно. В семье Владимир – оплот покоя. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью.

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Емельян

Имя Емельян в переводе с древнегреческого означает "льстивый", "приятный в слове". Емельян — постоянный и принципиальный. Он очень упрям, порой это приносит ему вред. Емельян не любит спешки, суеты, заранее планирует все свои дела. Он предпочитает иметь нескольких знакомых, одного-двух лучших друзей, и редко когда состав "приближенных" меняется.

Иван

Имя Иоанн (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Игнат (Игнатий)

Имя Игнатий переводится с латыни как "огненный", а по другой версии — "нерожденный". Оно давалось ребенку, чтобы уберечь его от злых духов, потому что делало рождение малыша незаметным для темных сил. Игнатий в полной мере наделен чертами лидера и обычно говорит нечасто, но веско. Он способен самостоятельно построить свою жизнь, высоко подняться по служебной лестнице и увлечь за собой людей.

Максим

Происхождение этого имени имеет римские корни, а произошло от родового имени Maximus. Историки утверждают, что имя Максим означает "большой". Максим – это уверенный мужчина, он стремится достичь значительного места в обществе и материального благополучия. Он коммуникабельный и умеет преподнести себя. В работе Максим не рвется к особым высотам, но и за маленькую зарплату работать не будет. Часто его работа связана с успехами в точных науках.

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Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Петр

Петр – это имя греческого происхождения и в переводе означает "скалу" или "камень". Характерными для Петра чертами можно выделить его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить о том, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр – это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальную любовь и дружбу.

Яков

Яков – это имя еврейского происхождения. В переводе с иврита имя Яков означает "следящий". У Якова выделяются такие характерные черты, как практичность и жесткий волевой характер. Он довольно приземленный человек, не склонный летать в облаках. Он консервативен во многих вопросах. Яков любит стабильность, в то же время он коммуникабельный и веселый человек, умеющий радоваться жизни. Он стремится к материальному благополучию, но не будет совершать позорные поступки ради успеха.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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