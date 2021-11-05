5 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

5 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

По приметам, если снег, падавший в этот день, был обильным и не таял, то зима обещала быть мягкой, а лето урожайной.

Какой сегодня день

В четверг, 5 ноября, в мире отмечается Всемирный день распространения информации о проблемах.

Памятные даты 5 ноября

1854 — во время Крымской войны под Инкерманом произошло сражение между русскими и британо-французскими войсками, завершившееся поражением русских войск.

1913 — Великобритания аннексировала Кипр и вместе с Французской республикой объявила войну Османской Империи.

1935 — выпущена настольная игра "Монополия".

1953 — в Киеве официально открыли мост имени Евгения Патона — первую в мире сплошную сварную конструкцию (сделанную только с помощью сварки, без использования соединительных материалов).

1963 — открыты станции киевского метрополитена "Политехнический институт" и "Завод "Большевик" (теперь "Шулявская").

1964 – открытие троллейбусного движения в Чернигове.

1965 — открыты станции киевского метрополитена "Гидропарк", "Левобережная" и "Дарница", а также электродепо "Дарница".

Церковный праздник сегодня 5 ноября

5 ноября православная церковь чтит память одного из апостолов от семидесяти — Иакова Младшего, прозванного братом Господним. Есть разные версии происхождения этой прозвища. Наиболее распространенной считается та, которая называет Иакова двоюродным братом Иисуса Христа. Еще по одной версии он приходится сыном Иосифу, родившемуся еще до его обручения с Девой Марией.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя ручаться за других людей – плохой знак

Если до этого дня парень не рассчитается с долгами, то в следующем году быть ему холостым

Приметы на 5 ноября

На Руси в этот день было принято играть в так называемые пчелиные игры – подражать жужжанию пчел и есть мед. Говорили, что чем больше меда съест хозяин и чем громче будет жужжать, тем лучше роется пчелы весной, и тем больше меда удастся собрать следующим летом.

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Существовал обычай "закармливать" землю: разламывали вчерашний пирог, оставшийся от праздника Казанской иконы, и разбрасывали куски нивой, подкармливая птиц. Люди верили, что пернатые своим чириканьем могут успокоить землю и просить ее дать хороший урожай в следующем году.

На Якова проводили последние проводы осени. Как отмечали люди, в этот день падал второй снег. Если он был обильным и не таявшим, то зима обещала быть мягкой, а лето урожайной.

Именины 5 ноября

День ангела (именины) сегодня, 5 ноября, празднуют: Александр, Владимир, Емельян, Иван, Игнат, Максим, Николай, Петр, Яков.

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