Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

"Оскар-2022": номинанты 94-й кинопремии

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Оскар-2022": номинанты 94-й кинопремии

Getty Images

Церемония награждения состоится 27 марта.

Вручение главной кинопремии "Оскар" – наиболее ожидаемое событие года в мире кинематографа.

Так, 94-я церемония состоится в ночь на 27 марта. Тем временем Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов.

За статуэтку претенденты на победу будут бороться более чем в 20 номинациях. Редакция сайта ТСН.ua предлагает просмотреть имена счастливчиков, попавших в список номинантов и имеющих все шансы получить награду.

Так, в этом году лидерами по количеству номинаций стали следующие ленты: "Власть пса" - 12, "Дюна" - 10, "Вестсайдская история" - 7 и "Белфаст" - 7.

© Getty Images
Getty Images

Номинанты на премию "Оскар-2022":

Лучшая женская роль второго плана

  • Джесси Бакли ("Незнакомая дочь")
  • Ариана Дезобе ("Вестсайдская история")
  • Джуди Денч ("Белфаст")
  • Кирстен Данст ("Власть пса")
  • Онжаню Эллис ("Король Ричард")

Лучший костюм

  • "Круэлла"
  • "Сирано"
  • "Дюна"
  • "Аллея кошмаров"
  • "Вестсайдская история"

Лучший звук

  • "Белфаст"
  • "Дюна"
  • "007: Не время умирать"
  • "Власть пса"
  • "Вестсайдская история"

Лучший адаптированный сценарий

  • "Кода"
  • "Сядь за руль моей машины"
  • "Дюна"
  • "Незнакомая дочь"
  • "Власть пса"

Лучший оригинальный сценарий

  • "Белфаст"
  • "Не смотрите вверх"
  • "Король Ричард"
  • "Лакричная пицца"
  • "Худший человек на свете"

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • "Дела искусства"
  • "Бестия"
  • "Боксбалет"
  • "Робин Робин"
  • "Стеклоочиститель"

Лучший игровой короткометражный фильм

  • "Ала Качуу – Бери и беги"
  • "Платье"
  • "Долгое прощание"
  • "В моих мыслях"
  • "Пожалуйста, держись"

Лучшая мужская роль второго плана

  • Киаран Хайндс ("Белфаст")
  • Трой Костур ("Кода")
  • Дж. К. Симмонс ("В роли Рикардо")
  • Джесси Племонс ("Власть пса")
  • Коди Смит-Макфи ("Власть пса")

Лучший монтаж фильма

  • "Не смотрите вверх"
  • "Дюна"
  • "Король Ричард"
  • "Тик-так, бум!"
  • "Власть пса"

Лучший грим и прически

  • "Поездка в Америку 2"
  • "Круэлла"
  • "Дюна"
  • "Глаза Тамми Фэй"
  • "Дом Гуччи"

Лучший анимационный фильм

  • "Энканто"
  • "Побег"
  • "Лука"
  • "Митчеллы против машин"
  • "Райя и последний дракон"

Лучшая оригинальная песня

  • Be Alive – "Король Ричард: Воспитывая чемпионок"
  • Dos Oruguitas – "Энканто"
  • Down To Joy – "Белфаст"
  • No Time To Die – "007: Не время умирать"
  • Somehow You Do – "Четыре добрых дня"

Лучшая музыка к фильму

  • "Дюна" — Ганс Циммер
  • "Не смотрел вверх" – Николас Бриттел
  • "Энканто" — Джермейн Франко
  • "Параллельные матери" — Альберто Иглесиас
  • "Власть пса" — Джонни Гринвуд

Лучший документальный короткометражный фильм

  • "Выразительный"
  • "Отведи меня домой"
  • "Королева баскетбола"
  • "Три песни для Беназир"
  • "Когда мы были хулиганами"

Лучший документальный полнометражный фильм

  • "Вознесение"
  • "Аттика"
  • "Убегать"
  • "Лето души"
  • "Написание с огнем"

Лучшие визуальные эффекты

  • "Дюна"
  • "Персонаж"
  • "007: Не время умирать"
  • "Шан-Чи и легенда десяти колец"
  • "Человек-паук: Домой пути нет"

Лучшая операторская работа

  • "Дюна"
  • "Аллея кошмаров"
  • "Власть пса"
  • "Макбет"
  • "Вестсайдская история"

Лучший иностранный фильм

  • "Сядь за руль моей машины" (Япония)
  • "Убегать" (Дания)
  • "Рука Бога" (Италия)
  • "Лунана: Как в классе" (Бутан)
  • "Худший человек в мире" (Норвегия)

Лучшая мужская роль

  • Хавьер Бардем ("В роли Рикардо")
  • Бенедикт Камбербетч ("Власть пса")
  • Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!")
  • Уилл Смит ("Король Ричард")
  • Дензел Вашингтон ("Макбет")

Лучшая женская роль

  • Джессика Честейн ("Глаза Темми Фэй")
  • Оливия Колман ("Незнакомая дочь")
  • Пенелопа Крус ("Параллельные матери")
  • Николь Кидман ("В роли Рикардо")
  • Кристен Стюарт ("Спенсер")

Лучший режиссер

  • Кеннет Брана ("Белфаст")
  • Рюсуке Хамагути ("Сядь за руль моей машины")
  • Пол Томас Андерсон, ("Лакричная пицца")
  • Джейн Кэмпион ("Власть пса")
  • Стивен Спилберг ("Вестсайдская история")

Самый лучший фильм

  • "Белфаст"
  • "Кода"
  • "Не смотрите вверх"
  • "Сядь за руль моей машины"
  • "Дюна"
  • "Король Ричард"
  • "Лакричная пицца"
  • "Аллея кошмаров"
  • "Власть пса"
  • "Вестсайдская история"

Напомним, что 94-я по счету церемония вручения наград "Оскар-2022" состоится 27 марта в Лос-Анджелесе. Первое шоу было запланировано на 27 февраля.

Будет вести трансляцию канал ABC. Кроме того, сайт ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на "Оскаре" и вести онлайн-трансляцию события.

Читайте также:

Следующая публикация