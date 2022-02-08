"Оскар-2022": номинанты 94-й кинопремии

Церемония награждения состоится 27 марта.

Вручение главной кинопремии "Оскар" – наиболее ожидаемое событие года в мире кинематографа.

Так, 94-я церемония состоится в ночь на 27 марта. Тем временем Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов.

За статуэтку претенденты на победу будут бороться более чем в 20 номинациях. Редакция сайта ТСН.ua предлагает просмотреть имена счастливчиков, попавших в список номинантов и имеющих все шансы получить награду.

Так, в этом году лидерами по количеству номинаций стали следующие ленты: "Власть пса" - 12, "Дюна" - 10, "Вестсайдская история" - 7 и "Белфаст" - 7.

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Номинанты на премию "Оскар-2022":

Лучшая женская роль второго плана

Джесси Бакли ("Незнакомая дочь")

Ариана Дезобе ("Вестсайдская история")

Джуди Денч ("Белфаст")

Кирстен Данст ("Власть пса")

Онжаню Эллис ("Король Ричард")

Лучший костюм

"Круэлла"

"Сирано"

"Дюна"

"Аллея кошмаров"

"Вестсайдская история"

Лучший звук

"Белфаст"

"Дюна"

"007: Не время умирать"

"Власть пса"

"Вестсайдская история"

Лучший адаптированный сценарий

"Кода"

"Сядь за руль моей машины"

"Дюна"

"Незнакомая дочь"

"Власть пса"

Лучший оригинальный сценарий

"Белфаст"

"Не смотрите вверх"

"Король Ричард"

"Лакричная пицца"

"Худший человек на свете"

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Дела искусства"

"Бестия"

"Боксбалет"

"Робин Робин"

"Стеклоочиститель"

Лучший игровой короткометражный фильм

"Ала Качуу – Бери и беги"

"Платье"

"Долгое прощание"

"В моих мыслях"

"Пожалуйста, держись"

Лучшая мужская роль второго плана

Киаран Хайндс ("Белфаст")

Трой Костур ("Кода")

Дж. К. Симмонс ("В роли Рикардо")

Джесси Племонс ("Власть пса")

Коди Смит-Макфи ("Власть пса")

Лучший монтаж фильма

"Не смотрите вверх"

"Дюна"

"Король Ричард"

"Тик-так, бум!"

"Власть пса"

Лучший грим и прически

"Поездка в Америку 2"

"Круэлла"

"Дюна"

"Глаза Тамми Фэй"

"Дом Гуччи"

Лучший анимационный фильм

"Энканто"

"Побег"

"Лука"

"Митчеллы против машин"

"Райя и последний дракон"

Лучшая оригинальная песня

Be Alive – "Король Ричард: Воспитывая чемпионок"

Dos Oruguitas – "Энканто"

Down To Joy – "Белфаст"

No Time To Die – "007: Не время умирать"

Somehow You Do – "Четыре добрых дня"

Лучшая музыка к фильму

"Дюна" — Ганс Циммер

"Не смотрел вверх" – Николас Бриттел

"Энканто" — Джермейн Франко

"Параллельные матери" — Альберто Иглесиас

"Власть пса" — Джонни Гринвуд

Лучший документальный короткометражный фильм

"Выразительный"

"Отведи меня домой"

"Королева баскетбола"

"Три песни для Беназир"

"Когда мы были хулиганами"

Лучший документальный полнометражный фильм

"Вознесение"

"Аттика"

"Убегать"

"Лето души"

"Написание с огнем"

Лучшие визуальные эффекты

"Дюна"

"Персонаж"

"007: Не время умирать"

"Шан-Чи и легенда десяти колец"

"Человек-паук: Домой пути нет"

Лучшая операторская работа

"Дюна"

"Аллея кошмаров"

"Власть пса"

"Макбет"

"Вестсайдская история"

Лучший иностранный фильм

"Сядь за руль моей машины" (Япония)

"Убегать" (Дания)

"Рука Бога" (Италия)

"Лунана: Как в классе" (Бутан)

"Худший человек в мире" (Норвегия)

Лучшая мужская роль

Хавьер Бардем ("В роли Рикардо")

Бенедикт Камбербетч ("Власть пса")

Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!")

Уилл Смит ("Король Ричард")

Дензел Вашингтон ("Макбет")

Лучшая женская роль

Джессика Честейн ("Глаза Темми Фэй")

Оливия Колман ("Незнакомая дочь")

Пенелопа Крус ("Параллельные матери")

Николь Кидман ("В роли Рикардо")

Кристен Стюарт ("Спенсер")

Лучший режиссер

Кеннет Брана ("Белфаст")

Рюсуке Хамагути ("Сядь за руль моей машины")

Пол Томас Андерсон, ("Лакричная пицца")

Джейн Кэмпион ("Власть пса")

Стивен Спилберг ("Вестсайдская история")

Самый лучший фильм

"Белфаст"

"Кода"

"Не смотрите вверх"

"Сядь за руль моей машины"

"Дюна"

"Король Ричард"

"Лакричная пицца"

"Аллея кошмаров"

"Власть пса"

"Вестсайдская история"

Напомним, что 94-я по счету церемония вручения наград "Оскар-2022" состоится 27 марта в Лос-Анджелесе. Первое шоу было запланировано на 27 февраля.

Будет вести трансляцию канал ABC. Кроме того, сайт ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на "Оскаре" и вести онлайн-трансляцию события.

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