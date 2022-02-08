"Оскар-2022": номинанты 94-й кинопремии

Церемония награждения состоится 27 марта.
Вручение главной кинопремии "Оскар" – наиболее ожидаемое событие года в мире кинематографа.
Так, 94-я церемония состоится в ночь на 27 марта. Тем временем Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов.
За статуэтку претенденты на победу будут бороться более чем в 20 номинациях. Редакция сайта ТСН.ua предлагает просмотреть имена счастливчиков, попавших в список номинантов и имеющих все шансы получить награду.
Так, в этом году лидерами по количеству номинаций стали следующие ленты: "Власть пса" - 12, "Дюна" - 10, "Вестсайдская история" - 7 и "Белфаст" - 7.
Номинанты на премию "Оскар-2022":
Лучшая женская роль второго плана
- Джесси Бакли ("Незнакомая дочь")
- Ариана Дезобе ("Вестсайдская история")
- Джуди Денч ("Белфаст")
- Кирстен Данст ("Власть пса")
- Онжаню Эллис ("Король Ричард")
Лучший костюм
- "Круэлла"
- "Сирано"
- "Дюна"
- "Аллея кошмаров"
- "Вестсайдская история"
Лучший звук
- "Белфаст"
- "Дюна"
- "007: Не время умирать"
- "Власть пса"
- "Вестсайдская история"
Лучший адаптированный сценарий
- "Кода"
- "Сядь за руль моей машины"
- "Дюна"
- "Незнакомая дочь"
- "Власть пса"
Лучший оригинальный сценарий
- "Белфаст"
- "Не смотрите вверх"
- "Король Ричард"
- "Лакричная пицца"
- "Худший человек на свете"
Лучший анимационный короткометражный фильм
- "Дела искусства"
- "Бестия"
- "Боксбалет"
- "Робин Робин"
- "Стеклоочиститель"
Лучший игровой короткометражный фильм
- "Ала Качуу – Бери и беги"
- "Платье"
- "Долгое прощание"
- "В моих мыслях"
- "Пожалуйста, держись"
Лучшая мужская роль второго плана
- Киаран Хайндс ("Белфаст")
- Трой Костур ("Кода")
- Дж. К. Симмонс ("В роли Рикардо")
- Джесси Племонс ("Власть пса")
- Коди Смит-Макфи ("Власть пса")
Лучший монтаж фильма
- "Не смотрите вверх"
- "Дюна"
- "Король Ричард"
- "Тик-так, бум!"
- "Власть пса"
Лучший грим и прически
- "Поездка в Америку 2"
- "Круэлла"
- "Дюна"
- "Глаза Тамми Фэй"
- "Дом Гуччи"
Лучший анимационный фильм
- "Энканто"
- "Побег"
- "Лука"
- "Митчеллы против машин"
- "Райя и последний дракон"
Лучшая оригинальная песня
- Be Alive – "Король Ричард: Воспитывая чемпионок"
- Dos Oruguitas – "Энканто"
- Down To Joy – "Белфаст"
- No Time To Die – "007: Не время умирать"
- Somehow You Do – "Четыре добрых дня"
Лучшая музыка к фильму
- "Дюна" — Ганс Циммер
- "Не смотрел вверх" – Николас Бриттел
- "Энканто" — Джермейн Франко
- "Параллельные матери" — Альберто Иглесиас
- "Власть пса" — Джонни Гринвуд
Лучший документальный короткометражный фильм
- "Выразительный"
- "Отведи меня домой"
- "Королева баскетбола"
- "Три песни для Беназир"
- "Когда мы были хулиганами"
Лучший документальный полнометражный фильм
- "Вознесение"
- "Аттика"
- "Убегать"
- "Лето души"
- "Написание с огнем"
Лучшие визуальные эффекты
- "Дюна"
- "Персонаж"
- "007: Не время умирать"
- "Шан-Чи и легенда десяти колец"
- "Человек-паук: Домой пути нет"
Лучшая операторская работа
- "Дюна"
- "Аллея кошмаров"
- "Власть пса"
- "Макбет"
- "Вестсайдская история"
Лучший иностранный фильм
- "Сядь за руль моей машины" (Япония)
- "Убегать" (Дания)
- "Рука Бога" (Италия)
- "Лунана: Как в классе" (Бутан)
- "Худший человек в мире" (Норвегия)
Лучшая мужская роль
- Хавьер Бардем ("В роли Рикардо")
- Бенедикт Камбербетч ("Власть пса")
- Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!")
- Уилл Смит ("Король Ричард")
- Дензел Вашингтон ("Макбет")
Лучшая женская роль
- Джессика Честейн ("Глаза Темми Фэй")
- Оливия Колман ("Незнакомая дочь")
- Пенелопа Крус ("Параллельные матери")
- Николь Кидман ("В роли Рикардо")
- Кристен Стюарт ("Спенсер")
Лучший режиссер
- Кеннет Брана ("Белфаст")
- Рюсуке Хамагути ("Сядь за руль моей машины")
- Пол Томас Андерсон, ("Лакричная пицца")
- Джейн Кэмпион ("Власть пса")
- Стивен Спилберг ("Вестсайдская история")
Самый лучший фильм
- "Белфаст"
- "Кода"
- "Не смотрите вверх"
- "Сядь за руль моей машины"
- "Дюна"
- "Король Ричард"
- "Лакричная пицца"
- "Аллея кошмаров"
- "Власть пса"
- "Вестсайдская история"
Напомним, что 94-я по счету церемония вручения наград "Оскар-2022" состоится 27 марта в Лос-Анджелесе. Первое шоу было запланировано на 27 февраля.
Будет вести трансляцию канал ABC. Кроме того, сайт ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на "Оскаре" и вести онлайн-трансляцию события.
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