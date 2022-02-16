Под Днепром в школьном туалете обнаружили тело мужчины

Погибшим оказался техработник учебного учреждения.
В Днепропетровской области в Синельниковском районе в школьной туалете обнаружили тело мужчины на глубине 2 метров.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
Вчера, 15 февраля, около 19 часов сторож Райпольской школы №1 зашел в уличный туалет, где увидел веревку, спущенную в отверстие выгребной ямы, и разбросанные вокруг инструменты. Он позвонил руководителю учреждения и сообщил, что внутри может быть человек.
Приехавшие на вызовв полицейские обнаружили в выгребной яме тело 64-летнего мужчины, который был техническим работником Райпольской школы.
Все обстоятельства смертельного события и причины смерти мужчины будут устанавливать правоохранители.
Напомним, что территории заброшенного завода в селе Тарашаны Черновицкой области нашли мертвым мужчину, который пошел в лес за дровами и не вернулся. Его разыскивали 10 дней.
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