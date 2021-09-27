В Харькове в выгребной яме нашли тело женщины

В Харькове в выгребной яме нашли тело женщины

Тело женщины обнаружили родственники в выгребной яме на территории домовладения.

В Харькове в выгребной яме частного домовладения нашли тело женщины. Полиция открыла уголовное производство.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харкоивський области.

В полицию поступило сообщение от родных владелицы домовладения, которые нашли свою родственницу мертвой в выгребной яме.

Прибывшие на вызов, на месте происшествия обнаружили тело 61-летней женщины. Установлено, что на территории домовладения есть выгребная яма, которая была частично прикрыта пластиковой крышкой.

"Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено на исследование для установления причины смерти. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой" несчастный случай", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Арцизе Одесской области трагически погибла 16-летняя девушка. Она упала в яму с нечистотами и задохнулась вредными парами.

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