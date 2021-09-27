У Харкові у вигрібній ямі знайшли тіло жінки

У Харкові у вигрібній ямі знайшли тіло жінки

Тіло жінки виявили родичі у вигрібній ямі на території домоволодіння.

У Харкові у вигрібній ямі приватного домоволодіння знайшли тіло жінки. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харкоівській області.

До поліції надійшло повідомлення від рідних власниці домоволодіння, які знайшли свою родичку мертвою у вигрібній ямі.

Правоохоронці, які прибули на виклик, на місці події виявили тіло 61-річної жінки. Встановлено, що на території домоволодіння є вигрібна яма, яка була частково прикрита пластиковою кришкою.

"Тіло померлої без видимих ознак насильницької смерті направлено на дослідження для встановлення причини смерті. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що в Арцизі Одеської області трагічно загинула 16-річна дівчина. Вона впала до ями з нечистотами і задихнулася шкідливими парами.

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