Під Дніпром у шкільному туалеті виявили тіло чоловіка

Загиблим виявився техпрацівник навчального закладу.
У Дніпропетровській області у Синельниківському районі у шкільній вбиральні виявили тіло чоловіка на глибині 2 метрів.
Про це повідомляє "Дніпро оперативний".
Вчора, 15 лютого, близько 19 годині сторож Райпільської школи №1 зайшов у вуличний туалет, де побачив мотузку, спущену в отвір вигрібної ями, та розкидані навколо інструменти. Він зателефонував до керівника закладу і повідомив, що всередині може бути людина.
Поліцейські, які приїхали на виклик, виявили у вигрібній ямі тіло 64-річного чоловіка, який був технічним працівником Райпільської школи.
Наразі всі обставини смертельної події та причини смерті чоловіка встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, що території закинутого заводу в селі Тарашани Чернівецької області знайшли мертвим чоловіка, який пішов до лісу по дрова та не повернувся. Його розшукували 10 днів.
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