Экзотика дома: топ-7 растений, которые можно вырастить из косточки

Хотите вырастить авокадо, манго, лимон, персик, хурму, мандарин или финиковое дерево у себя на подоконнике? Тогда не спешите выбрасывать косточку после того, как отведаете экзотический фрукт. Ее можно высадить в землю и вырастить настоящий небольшой садик. Это совсем не затруднительно и может сделать каждый, если использовать простую инструкцию от ТСН.ua.

Как вырастить авокадо из косточки

Как вырастить авокадо из косточки? / pixabay.com

Авокадо – неприхотливое растение. Поэтому оно может прорасти даже в том случае, если просто усадить косточку в землю. Но на это уйдет до 3 месяцев. Не хотите ждать и не знаете как вырастить авокадо из косточки другим способом? Тогда читайте эту простую инструкцию:

вытяните и промойте косточку;

с помощью ножа или шила сделайте в ней три небольших отверстия (глубина до 3 мм);

вставьте в отверстия зубочистки острием внутрь;

в емкость налейте фильтрованной воды и поместите туда косточку, чтобы ее тупой конец оставался в воде;

благодаря зубочисткам косточка будет держаться на плаву;

следите за уровнем воды и подливайте жидкость, когда это необходимо;

поставьте емкость на подоконник или там, где хорошее освещение.

Через 1-2 недели вы увидите, что корень начал прорастать. Когда его длина будет до 4 см, косточку можно пересадить в горшок с землей, предварительно удалив зубочистку.

Лучше понять, как вырастить авокадо из косточки, вам поможет следующее видео:

Как вырастить манго из косточки

Как вырастить манго из косточки? / pixabay.com

Манго также без проблем можно вырастить у себя на подоконнике, но для этого нужно будет соблюдать определенные правила. Как вырастить манго из косточки? Прежде всего, выберите самый спелый фрукт. А затем следует придерживаться следующих правил:

разрежьте фрукт и вытяните косточку, промойте ее под водой и тщательно осмотрите;

если на поверхности нет трещины, сделайте надрез с помощью ножа и извлеките семена;

подготовьте насыщенный раствор марганцовки, положите туда семена на 10 мин (это поможет защитить его от грибков и бактерий);

возьмите любую пропитанную водой ткань (идеально — марлю) и заверните в нее семена;

положите в пластиковый контейнер или пакет и оставьте в теплом месте;

не забывайте каждый день марлю (ткань) смачивать водой.

Через 5-14 дней вы увидите ростки. Теперь семена можно посадить в землю. Обязательно используйте горшок с дренажным отверстием.

Чтобы лучше понять, как вырастить манго из косточки, можете просмотреть следующее видео:

Как вырастить лимон из косточки

Как вырастить лимон из косточки? / pixabay.com

Как вырастить лимон из косточки и кичиться экзотическим растением на подоконнике? Здесь все очень просто, если следовать инструкциям и использовать только свежесобранные семена, которые еще не успели подсохнуть:

как вырастить лимон из косточки? нужна специальная почва — ее можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно (пригодится дерновая земля, речной песок и перегной);

разложить почву по маленьким горшкам или стаканам; посадить косточки лимона в предварительно увлажненную почву на глубину до 3 см;

чтобы создать лучший микроклимат, накрыть сверху пищевой плёнкой.

Приблизительно через 3 недели должны появиться первые ростки. Обычно из одной косточки произрастает сразу два. Один из них (тот, что слабее с виду), нужно удалить. Теперь плёнку можно снять и не забывать регулярно, но умеренно поливать лимон.

Трудно понять, как вырастить лимон из косточки? Смотрите следующее видео:

Как вырастить хурму из косточки

Как вырастить хурму из косточки? / pixabay.com

Как вырастить хурму из косточки у себя на подоконнике? В первую очередь, нужно выбрать правильный фрукт. В отличие от лимонов или манго, не в каждом плоде хурмы есть косточка. Поэтому лучше купить несколько фруктов и надеяться, что внутри вы найдете семена. Обратите внимание, что плоды должны быть спелыми. Как вырастить хурму из косточки, если у вас нет опыта? Нужно всего лишь помнить о некоторых правилах:

сначала косточку нужно удалить и промыть под проточной водой;

затем обработать любым стимулятором роста (продающимся в специализированном магазине) или соком алоэ;

оставьте косточку в холодном месте (например, в холодильник, но не морозильник) на один месяц, по истечении этого периода рекомендуется обработать поверхность косточки шлифовальной бумагой, чтобы ростки быстрее проросли (этот шаг можно пропустить);

в горшок насыпьте почву на основе торфа и положите на поверхности косточки хурмы, а затем присыпьте остатками почвы;

поставьте емкость в темное и тёплое место, предварительно накрыв прозрачным пластиком, пищевой пленкой или стеклом.

Через 1 месяц произойдет прорастание первых ростков. Теперь горшок можно поставить на подоконник и периодически опрыскивать. Пересаживать побеги можно, когда появились первые постоянные листики.

Как вырастить хурму из косточки также рассказывают в этом видео:

Как вырастить персик из косточки

Как вырастить персик из косточки? / pixabay.com

Как вырастить персик из косточки интересует многих, кто хочет видеть на своем подоконнике экзотический фрукт. Инструкция довольно проста и понятна:

попробуйте вытащить из косточки ядро ​​любым способом, чтобы оно не повредилось;

поместите ядро ​​в стакан с теплой водой на несколько дней, оно должно набухнуть;

не забывайте каждый день менять воду в стакане;

через 3 дня высадите ядро ​​в грунт на глубину до 5 см и накройте пищевой пленкой.

Это быстрый способ, как вырастить персик из косточки. Но многие профессиональные садоводы используют более сложные методы, которые занимают до 4-5 месяцев.

Как вырастить персик из косточки в таком случае, можно посмотреть в видео:

Как вырастить из косточки мандарин

Как вырастить из косточки мандарин? / pixabay.com

Если вы не знаете, как вырастить из косточки мандарин, но очень хотите это сделать, следует сразу запомнить, что этот процесс длительный. Также лучше выращивать экзотический фрукт в осенне-зимний период, когда идет созревание плода в природе. Следует собрать как можно больше косточек. Как вырастить из косточки мандарин:

на дно стакана насыпать мелкие камешки, затем добавить почву и увлажнить;

пока семена еще влажные, сразу высаживайте их в отдельные стаканы на глубину до 2 см;

если косточки уже подсохли, поместите перед этим их на несколько дней во влажную ткань;

герметично накройте емкость пищевой пленкой.

Первые побеги должны появиться через 2-3 недели. Теперь пленку можно иногда снимать, чтобы растение привыкало к свежему воздуху.

Как вырастить из косточки мандарин можно также посмотреть в следующем видео:

Как вырастить из косточки финиковую пальму

Как вырастить из косточки финиковую пальму? / pixabay.com

Если вы хотите знать, как вырастить из косточки финиковую пальму, то в этом случае можно использовать даже "обычный" метод, когда семена из только что съеденного финика высаживаются в почву. Но этот способ обычно требует много времени, чтобы семена проросли. Как вырастить из косточки финиковую пальму, можно узнать из следующего видео:

Или читайте эту инструкцию:

косточки вынимают, просушивают, а затем натирают шлифовальной бумагой;

далее их нужно положить в увлажненную ткань (подойдет марля, вата), пока они не набухнут;

не забывайте каждые 1-2 дня менять воду на свежую;

только после этого можно высадить косточки в грунт (лучше всего купить специальный для пальм в магазине) на 1-1,5 см и накрыть сверху емкость пищевой пленкой.

Первые побеги можно будет увидеть уже через 2 недели.