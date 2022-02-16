Экзотика дома: топ-7 растений, которые можно вырастить из косточки

Хотите вырастить авокадо, манго, лимон, персик, хурму, мандарин или финиковое дерево у себя на подоконнике? Тогда не спешите выбрасывать косточку после того, как отведаете экзотический фрукт. Ее можно высадить в землю и вырастить настоящий небольшой садик. Это совсем не затруднительно и может сделать каждый, если использовать простую инструкцию от ТСН.ua.
Как вырастить авокадо из косточки
Авокадо – неприхотливое растение. Поэтому оно может прорасти даже в том случае, если просто усадить косточку в землю. Но на это уйдет до 3 месяцев. Не хотите ждать и не знаете как вырастить авокадо из косточки другим способом? Тогда читайте эту простую инструкцию:
- вытяните и промойте косточку;
- с помощью ножа или шила сделайте в ней три небольших отверстия (глубина до 3 мм);
- вставьте в отверстия зубочистки острием внутрь;
- в емкость налейте фильтрованной воды и поместите туда косточку, чтобы ее тупой конец оставался в воде;
- благодаря зубочисткам косточка будет держаться на плаву;
- следите за уровнем воды и подливайте жидкость, когда это необходимо;
- поставьте емкость на подоконник или там, где хорошее освещение.
Через 1-2 недели вы увидите, что корень начал прорастать. Когда его длина будет до 4 см, косточку можно пересадить в горшок с землей, предварительно удалив зубочистку.
Лучше понять, как вырастить авокадо из косточки, вам поможет следующее видео:
Как вырастить манго из косточки
Манго также без проблем можно вырастить у себя на подоконнике, но для этого нужно будет соблюдать определенные правила. Как вырастить манго из косточки? Прежде всего, выберите самый спелый фрукт. А затем следует придерживаться следующих правил:
- разрежьте фрукт и вытяните косточку, промойте ее под водой и тщательно осмотрите;
- если на поверхности нет трещины, сделайте надрез с помощью ножа и извлеките семена;
- подготовьте насыщенный раствор марганцовки, положите туда семена на 10 мин (это поможет защитить его от грибков и бактерий);
- возьмите любую пропитанную водой ткань (идеально — марлю) и заверните в нее семена;
- положите в пластиковый контейнер или пакет и оставьте в теплом месте;
- не забывайте каждый день марлю (ткань) смачивать водой.
Через 5-14 дней вы увидите ростки. Теперь семена можно посадить в землю. Обязательно используйте горшок с дренажным отверстием.
Чтобы лучше понять, как вырастить манго из косточки, можете просмотреть следующее видео:
Как вырастить лимон из косточки
Как вырастить лимон из косточки и кичиться экзотическим растением на подоконнике? Здесь все очень просто, если следовать инструкциям и использовать только свежесобранные семена, которые еще не успели подсохнуть:
- как вырастить лимон из косточки? нужна специальная почва — ее можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно (пригодится дерновая земля, речной песок и перегной);
- разложить почву по маленьким горшкам или стаканам; посадить косточки лимона в предварительно увлажненную почву на глубину до 3 см;
- чтобы создать лучший микроклимат, накрыть сверху пищевой плёнкой.
Приблизительно через 3 недели должны появиться первые ростки. Обычно из одной косточки произрастает сразу два. Один из них (тот, что слабее с виду), нужно удалить. Теперь плёнку можно снять и не забывать регулярно, но умеренно поливать лимон.
Трудно понять, как вырастить лимон из косточки? Смотрите следующее видео:
Как вырастить хурму из косточки
Как вырастить хурму из косточки у себя на подоконнике? В первую очередь, нужно выбрать правильный фрукт. В отличие от лимонов или манго, не в каждом плоде хурмы есть косточка. Поэтому лучше купить несколько фруктов и надеяться, что внутри вы найдете семена. Обратите внимание, что плоды должны быть спелыми. Как вырастить хурму из косточки, если у вас нет опыта? Нужно всего лишь помнить о некоторых правилах:
- сначала косточку нужно удалить и промыть под проточной водой;
- затем обработать любым стимулятором роста (продающимся в специализированном магазине) или соком алоэ;
- оставьте косточку в холодном месте (например, в холодильник, но не морозильник) на один месяц, по истечении этого периода рекомендуется обработать поверхность косточки шлифовальной бумагой, чтобы ростки быстрее проросли (этот шаг можно пропустить);
- в горшок насыпьте почву на основе торфа и положите на поверхности косточки хурмы, а затем присыпьте остатками почвы;
- поставьте емкость в темное и тёплое место, предварительно накрыв прозрачным пластиком, пищевой пленкой или стеклом.
Через 1 месяц произойдет прорастание первых ростков. Теперь горшок можно поставить на подоконник и периодически опрыскивать. Пересаживать побеги можно, когда появились первые постоянные листики.
Как вырастить хурму из косточки также рассказывают в этом видео:
Как вырастить персик из косточки
Как вырастить персик из косточки интересует многих, кто хочет видеть на своем подоконнике экзотический фрукт. Инструкция довольно проста и понятна:
- попробуйте вытащить из косточки ядро любым способом, чтобы оно не повредилось;
- поместите ядро в стакан с теплой водой на несколько дней, оно должно набухнуть;
- не забывайте каждый день менять воду в стакане;
- через 3 дня высадите ядро в грунт на глубину до 5 см и накройте пищевой пленкой.
Это быстрый способ, как вырастить персик из косточки. Но многие профессиональные садоводы используют более сложные методы, которые занимают до 4-5 месяцев.
Как вырастить персик из косточки в таком случае, можно посмотреть в видео:
Как вырастить из косточки мандарин
Если вы не знаете, как вырастить из косточки мандарин, но очень хотите это сделать, следует сразу запомнить, что этот процесс длительный. Также лучше выращивать экзотический фрукт в осенне-зимний период, когда идет созревание плода в природе. Следует собрать как можно больше косточек. Как вырастить из косточки мандарин:
- на дно стакана насыпать мелкие камешки, затем добавить почву и увлажнить;
- пока семена еще влажные, сразу высаживайте их в отдельные стаканы на глубину до 2 см;
- если косточки уже подсохли, поместите перед этим их на несколько дней во влажную ткань;
- герметично накройте емкость пищевой пленкой.
Первые побеги должны появиться через 2-3 недели. Теперь пленку можно иногда снимать, чтобы растение привыкало к свежему воздуху.
Как вырастить из косточки мандарин можно также посмотреть в следующем видео:
Как вырастить из косточки финиковую пальму
Если вы хотите знать, как вырастить из косточки финиковую пальму, то в этом случае можно использовать даже "обычный" метод, когда семена из только что съеденного финика высаживаются в почву. Но этот способ обычно требует много времени, чтобы семена проросли. Как вырастить из косточки финиковую пальму, можно узнать из следующего видео:
Или читайте эту инструкцию:
- косточки вынимают, просушивают, а затем натирают шлифовальной бумагой;
- далее их нужно положить в увлажненную ткань (подойдет марля, вата), пока они не набухнут;
- не забывайте каждые 1-2 дня менять воду на свежую;
- только после этого можно высадить косточки в грунт (лучше всего купить специальный для пальм в магазине) на 1-1,5 см и накрыть сверху емкость пищевой пленкой.
Первые побеги можно будет увидеть уже через 2 недели.