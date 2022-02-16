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Скандал в горсовете Одессы: депутат убрал флаги Украины со стола (видео)

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Скандал в горсовете Одессы: депутат убрал флаги Украины со стола (видео)

Депутат сделал это демонстративно.

На сессии Одесского городского совета депутат от Партии Шария Илья Фрейман убрал со стола однопартийцев флаги Украины. Момент попал на камеру журналистов.

Во время внеочередного заседания в Одесской мэрии у каждого депутатского места поставили флажки Украины. Такое проявление патриотизма устроило не всех. В частности, публичный скандал устроил депутат Илья Фрейман. Он собрал флажки со столов своих колех и отложил все в сторону.

Одесские депутаты подчеркнули, что ситуация в сессионном зале показала отношение каждого и к государственному флагу, и к Родине. Свою позицию Фрейману предложили показать во время голосования, а также научиться правильно себя вести.

На внеочередной сессии Одесского горсовета большинство депутатских фракций призвали к миру на фоне нагнетания обстановки вокруг возможного вторжения в Украину Российской Федерации.

Напомним, в Херсоне неизвестные жестоко избили депутата Херсонского горсовета Игоря Осауленко. Инцидент произошел на улице Тарле.

А в пригороде Одессы неизвестные остановили автомобиль, в котором находились депутат одной из ОТГ Херсона вместе с женой. Злоумышленники напали и избили супругов.

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