"Мы готовы": в Европе нашли альтернативу российскому газу

В ЕС заверили, что смогут справиться с частичным прекращением поставок природного газа из РФ.

Европа имеет альтернативу российскому газу на случай, если Москва станет использовать топливо как элемент оружия или частично прекратит или снизит его поставки. В ЕС заверили, что смогут справиться с этим.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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"Мы готовы к тому, что Россия использует энергию в качестве оружия. Несколько стран готовы увеличить экспорт сжиженного природного газа в ЕС", – написала она в Twitter.

Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕС укрепил панъевропейский трубопровод и соединительную сеть электроснабжения. По ее словам, это также станет основой снабжения зеленого водорода.

"Наши модели газоснабжения показывают, что сейчас мы находимся скорее в безопасной ситуации. Но ключевым уроком является то, что мы должны диверсифицировать источники энергии и больше инвестировать в возобновляемые источники энергии", – добавила она.

В свою очередь Reuters со ссылкой на главу Еврокомиссии уточняет, что ЕС сейчас ведет переговоры о возможности поставок сжиженного и природного газа из США, Катара, Египта, Азербайджана, Нигерии и Южной Кореи.

Напомним, на фоне роста напряженности вокруг Украины цены на газ в Европе резко рванули вверх.

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