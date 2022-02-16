"Ми готові": в Європі знайшли альтернативу російському газу

В ЄС запевнили, що зможуть впоратися з частковим припиненням постачання природного газу з РФ.

Європа має альтернативу російському газу на випадок, якщо Москва почне використовувати паливо як елемент зброї чи частково припинить або знизить його постачання. В ЄС запевнили, що зможуть впоратися з цим.

Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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"Ми готові до того, що Росія використовує енергію як зброю. Декілька країн готові збільшити експорт скрапленого природного газу до ЄС", – написала вона у Twitter.

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС також зміцнив пан’європейський трубопровід та сполучну мережу електропостачання. За її словами, це також стане основою постачання зеленого водню.

"Наші моделі газопостачання показують, що зараз ми перебуваємо радше в безпечній ситуації. Але ключовим уроком є те, що ми повинні диверсифікувати джерела енергії та більше інвестувати у відновлювані джерела енергії", – додала вона.

Своєю чергою Reuters з посиланням на очільницю Єврокомісії уточнює, що ЄС зараз веде переговори про можливість поставок скрапленого і природного газу зі США, Катару, Єгипту, Азербайджану, Нігерії та Південної Кореї.

Нагадаємо, на тлі зростання напруженості довкола України ціни на газ в Європі різко рвонули вгору.

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