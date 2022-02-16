Правила покупки подержанного авто: на что следует обратить внимание

Стоит обратить внимание на детали, которые больше всего изнашиваются в салоне и под капотом.

В Сети показали, как правильно приобрести подержанный автомобиль, при этом не переплатить и понять, сколько реально он наездил.

Ролик-инструкция появился на YouTube-канале Alex333.

Автомобилист снял на видео покупку подержанной Skoda Superb 2012 года и показал, как легко определить реальный пробег седана.

Прежде всего мужчина советует обращать внимание на сидение: насколько они потерты. Особенно стоит осмотреть места, которые часто не прикрываются чехлами. Поврежденная обшивка автокресл – это уже один из поводов настаивать на снижении цены.

Кроме этого стоит обращать внимание на дверной уплотнитель: насколько он изношен внизу двери и на месте замка. Не лишним будет поверхностно осмотреть и то, насколько потертый сам замок, а еще дверные ручки со стороны водителя.

Следующие места, которые заслуживает осмотра, это руль, рычаг коробки передач и ремень безопасности. Здесь стоит посмотреть, не вытерта ли краска и не затерта ли ткань. Коробку передач следует оценить, не разбита ли она.

Покидая салон, стоит заглянуть под капот, где внимание нужно обратить на крепления и болты, которыми крепятся мотор, капот, крылья и другие детали кузова. Если они не откручивались, то это доказывает, что авто скорее всего не испытывало серьезных поломок.

Среди прочего нужно осмотреть и сам кузов автомобиля.

Особое внимание здесь стоит уделить бамперам в местах, где авто могло быть ударено. Сбитая краска на бампере, крыльях и трещинки на фарах – это также повод требовать снижения стоимости автомобиля. На этом стоит делать акцент, когда продавец не озвучил о повреждении сначала. Об участии в ДТП расскажут и окна – если они не заводские, то это тревожный признак.

В видео отмечается, что, когда покупать авто в Европе, то у владельца могут быть еще и бланк списка обслуживание и Сервис-план (книжка об обслуживании в сервисных центрах бренда). Обычно эти документы не подделывают, а их достоверность легко проверить. При этом в Сервис-плане указывается, когда был проведен последний осмотр и сколько километров на тот момент наездило авто.

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