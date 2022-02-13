Зеленский обсудил с главой Евросовета санкции против России

Переговоры прошли на фоне угрозы российского вторжения в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Переговоры прошли на фоне угрозы российского вторжения в Украину.
Об этом он написал в Twitter.
"Важный разговор с Шарлем Мишелем. Главные вопросы — совместное противодействие вызовам безопасности и санкции. Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках Нормандского формата. Преданы дипломатическому урегулированию конфликта. Благодарен ЕС за макрофинансовую поддержку Украины" — написал Зеленский.
Он также отметил важность того, что посольства стран-членов ЕС продолжают работу в Украине.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился 1,4 часа. Отмечается, что основная тема переговоров – это напряженность вокруг Украины.
Президент США Джо Байден 12 февраля также побеседовал по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился более одного часа. Главная тема – напряженность у границ Украины и наращивание войск Российской Федерации.
Читайте также:
- "Будут очень болезненные санкции": Кулеба назвал три элемента сдерживания российской агрессии против Украины
- "Готовы встретить врагов со Стингерами, Джавелинами и NLAW. Welcome to hell!": обращение военного руководства
-
Турция о вторжении РФ в Украину "на следующей неделе": наши источники это отрицают