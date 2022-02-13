Зеленский обсудил с главой Евросовета санкции против России

Зеленский обсудил с главой Евросовета санкции против России

Переговоры прошли на фоне угрозы российского вторжения в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Переговоры прошли на фоне угрозы российского вторжения в Украину.

Об этом он написал в Twitter.

"Важный разговор с Шарлем Мишелем. Главные вопросы — совместное противодействие вызовам безопасности и санкции. Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках Нормандского формата. Преданы дипломатическому урегулированию конфликта. Благодарен ЕС за макрофинансовую поддержку Украины" — написал Зеленский.

Он также отметил важность того, что посольства стран-членов ЕС продолжают работу в Украине.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился 1,4 часа. Отмечается, что основная тема переговоров – это напряженность вокруг Украины.

Президент США Джо Байден 12 февраля также побеседовал по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился более одного часа. Главная тема – напряженность у границ Украины и наращивание войск Российской Федерации.

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