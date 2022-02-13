Зеленський обговорив з главою Євроради санкції проти Росії

Зеленський обговорив з главою Євроради санкції проти Росії

Переговори відбулися на тлі загрози російського вторгнення в Україну.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Переговори відбулися на тлі загрози російського вторгнення в Україну.

Про це він написав у Twitter.

"Важлива розмова з Шарлем Мішелем. Головні питання – спільна протидія безпековим викликам і санкції. Обговорили останні міжнародні перемовини, активізацію мирного процесу в межах Нормандського формату. Віддані дипломатичному врегулюванню конфлікту. Вдячний ЄС за макрофінансову підтримку України" - написав Зеленський.

Він також наголосив на важливості того, що посольства країн-членів ЄС продовжують роботу в Україні.

Марк Рютте і Володимир Зеленський обговорили імовірні санкції у разі нападу агресора

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон 12 лютого поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала 1,4 год. Зазначається, що основна тема переговорів - це напруженість навколо України.

Президент США Джо Байден 12 лютого також поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала понад одну годину Головна тема - напруженість біля кордонів України та нарощування військ Російської Федерації.

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