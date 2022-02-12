Макрон говорив телефоном з Путіним про загрозу вторгнення РФ до України

Макрон говорив телефоном з Путіним про загрозу вторгнення РФ до України

Говорили президенти понад півтори години.

Президент Франції Еммануель Макрон у суботу, 12 лютого, поговорив телефоном з Володимиром Путіним.

Перші подробиці розмови повідомило видання Challenges.

Розмова президентів тривала 1,4 год., повідомили у Єлисейському палаці. Зазначається, що основна тема переговорів - це напруженість навколо України.

До слова, поки ні Франція, ні Росія не зробили офіційних заяв за результатами переговорів. Бесіда розпочалася о 11:30 за Києвом передувала телефонній розмові, яку пізніше проведе президент США Джо Байден із Володимиром Путіним.

Тим часом Reuters пише, що Макрон і Путін торкнулися шляхів просування щодо виконання Мінських угод. Крім того, президент Франції Макрон вказав очільнику Кремля, що "щирий діалог" несуміснісний з ескалацією напруги навколо України.

Слід зауважити, що 7 лютого Еммануель Макрон перебував з візитом у Москві. Після переговорів він зазначив, що ця розмова була змістовною. Мовляв, є можливість знайти мирний шлях для Європи. Наступного дня президент Франції у Києві зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, у Білому домі повідомляли, що президенти США Джо Байден та РФ Володимир Путін проведуть телефонну бесіду 12 лютого. Деталей переговорів не розголошував ні Вашингтон, ні Москва.

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