У РФ пригрозили Україні "фатальними наслідками" у разі "різких рухів" на Донбасі

У МЗС Росії заявили, що "будь-який постріл" на Донбасі може стати фатальним для України.
У Росії пригрозили Україні, що "будь-який різкий рух на лінії зіткнення може призвести до фатальних наслідків".
Про це заявила речник МЗС країни-агресора Марія Захарова.
"Нас цікавить інше: те, що ця країна (Україна — Ред.) з гарячою фазою "внутрішнього протистояння" (так Росія називає війну на Донбасі — Ред.), і тому стан людей, у тому числі їх моральний стан, має значення, тому що будь-який різкий рух, зокрема на лінії зіткнення, будь-який постріл, будь-яка провокація, зрештою, може призвести до якихось фатальних наслідків", — сказала Захарова.
Крім того, вона вважає, що влада Росії та України, незважаючи на протилежні підходи до двосторонніх та міжнародних проблем, заявляла приблизно одне й те саме з приводу ймовірного вторгнення РФ.
Напередодні, 15 лютого, у міноборони Росії заявили про завершення низки військових навчань та початок відведення військ.
- Наступного дня міноборони РФ опублікувало відео, як після навчань вивозить із окупованого Криму військову техніку.
- Водночас президент США Джо Байден заявив, що Штати поки що не зафіксували відведення військ Росії від українських кордонів.
- Президент Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що не бачить жодного відведення російських військ.