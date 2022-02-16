Павло Зібров розповів про секс із дружиною: "Це як вулкан"

Артист у шлюбі з коханою 26 років.

Відомий український співак Павло Зібров привідкрив завісу свого інтимного життя.

Так, 64-річний артист розповів про секс зі своєю коханою дружиною Мариною. У програмі "Зірковий шлях" знаменитість поділився, що у його віці сексу є місце. Втім, зірка зазначив, що інтим з роками змінюється та вже не такий пристрасний, як на початку стосунків або в перші роки після одруження.

Павло Зібров з дружиною / instagram.com/pavlo_zibrov

"Він стає не таким вулканічним, а більш спокійним. Хоча, все залежить від настрою! Якщо є романтичний настрій, якщо ви давно не бачилися, або ти приїхав з поїздки. Тобто, стільки є всяких випадків, які непередбачливі. Це як вулкан Везувій – бам, і прокинувся", – зізнався співак.

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