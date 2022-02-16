Павел Зибров рассказал о сексе с женой: "Это как вулкан"

Артист в браке с любимой 26 лет.

Известный украинский певец Павел Зибров открыл занавес своей интимной жизни.

Так, 64-летний артист рассказал о сексе со своей любимой женой Мариной. В программе "Звездный путь" знаменитость поделился, что в его возрасте сексу есть место. Впрочем, звезда отметил, что интим с годами меняется и уже не такой страстный, как в начале отношений или в первые годы после женитьбы.

Павел Зибров с женой / instagram.com/pavlo_zibrov

"Он становится не таким вулканическим, а более спокойным. Хотя, все зависит от настроения! Если есть романтическое настроение, если вы давно не виделись, или ты приехал из поездки. То есть, столько есть всяких случаев, которые непредсказуемы. Это как вулкан Везувий – бам, и проснулся", – признался певец.

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