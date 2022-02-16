Росія є загрозою держбезпеці України: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Росія є загрозою держбезпеці України: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Документ визначає реальні та потенційні загрози для країни.

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про стратегію забезпечення державної безпеки.

Про це свідчить указ на офіційному сайті президента.

Цим документом Зеленський доручив Кабміну затвердити план заходів з реалізації Стратегії забезпечення державної безпеки та забезпечити його виконання за участю суб’єктів забезпечення державної безпеки.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради нацбезпеки.

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У документі йдеться про те, що Росія продовжує гібридну війну проти України, застосовуючи політичні, економічні, інформаційно-психологічні засоби та кібератаки. Також – що діяльність окупаційних адміністрацій на Донбасі та в Криму може загрожувати держбезпеці України.

Також у стратегії вказано, що деструктивна пропаганда за кордоном і всередині України розпалює ворожнечу, провокує конфлікти та підриває суспільну єдність. Сьогоднішній стан системи стратегічних комунікацій ускладнює нейтралізацію цієї загрози на тлі інформаційної експансії РФ.

"Державна політика спрямовується на своєчасне виявлення та запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам державної безпеки України, припинення розвідувальних, терористичних, диверсійних та інших протиправних посягань спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на державну безпеку України", – вказано в документі.

Нагадаємо, 16 лютого у зв’язку з кібератаками в РНБО звернулися до українців з закликом у разі виявлення "аномальних явищ" у Мережі, звертатися до швидкої групи реагування CERT-UA.

Зеленський заявив, що немає ознак відведення російських військ від українських кордонів

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