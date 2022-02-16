Безпрецедентна кібератака: хакерам вдалося знайти вразливе місце в коді сайту Міноборони

Відновити роботу сайту Міноборони України допомогли США.

Офіційний сайт Міністерства оборони України 15 лютого зазнав безпрецедентної DDoS-атаки, під час якої зловмисникам вдалося знайти вразливе місце в коді самого сайту.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У пресслужбі кажуть, що кібератака на офіційний веб-портал Міністерства оборони України була безпрецедентною і її спрямували на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт.​

"Зловмисники напевно знали, що сайт захищений від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Ми можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалося", - йдеться в повідомленні.

Наразі фахівці Міноборони налаштували додатковий захист та провели окремі технічні роботи з відновлення штатного функціонування веб-порталу. ​​Крім того, Штати надали свої сервіси додаткового захисту та необхідні технічні консультації.

"Ми маємо розуміння про природу атаки: зловмисники нічого не зламували, не намагались завантажувати канал або припиняти роботу провайдера, але направили на сайт багато специфічних запитів, щоб перевантажити наявні серверні потужності надлишковими обчисленнями. ​Наші фахівці, розуміючи, що сайт може бути підданий не лише іншим аналогічним DoS-атакам, але й DDoS-атакам, спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США", - сказали у Міноборони.

Як зазначається, через необхідність оновлення інфраструктури доступу у всьому світі сайт Міноборони може деякий час здаватись недоступним, але після остаточного оновлення DNS-серверів буде стабільно функціонувати.

"Така кібератака на сайт Міністерства оборони України дала нам можливість укріпити кіберзахист сайту та налагодити тісну співпрацю як із закордонними партнерами, так і між колегами із різних українських відомств. ​Міністерство оборони України усвідомлює, що атаки триватимуть і інколи будуть призводити до тимчасового порушення його роботи", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, 15 лютого масштабної DDoS-атаки зазнали майже всі українські банки, а також низка держсайтів, зокрема сайти Міністерства оборони та Збройних сил.

Потужна кібератака розпочалася і на портал "Дія".

За фактом потужної DDoS-атаки на українські урядові сайти та банки на прохання одного з державних банків кіберполіція почала перевірку та відкрила кримінальне провадження.

Своєю чергою США готові допомогти Києву в розслідуванні.

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