Безпрецедентна кібератака: хакерам вдалося знайти вразливе місце в коді сайту Міноборони

Відновити роботу сайту Міноборони України допомогли США.
Офіційний сайт Міністерства оборони України 15 лютого зазнав безпрецедентної DDoS-атаки, під час якої зловмисникам вдалося знайти вразливе місце в коді самого сайту.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
У пресслужбі кажуть, що кібератака на офіційний веб-портал Міністерства оборони України була безпрецедентною і її спрямували на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт.
"Зловмисники напевно знали, що сайт захищений від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Ми можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалося", - йдеться в повідомленні.
Наразі фахівці Міноборони налаштували додатковий захист та провели окремі технічні роботи з відновлення штатного функціонування веб-порталу. Крім того, Штати надали свої сервіси додаткового захисту та необхідні технічні консультації.
"Ми маємо розуміння про природу атаки: зловмисники нічого не зламували, не намагались завантажувати канал або припиняти роботу провайдера, але направили на сайт багато специфічних запитів, щоб перевантажити наявні серверні потужності надлишковими обчисленнями. Наші фахівці, розуміючи, що сайт може бути підданий не лише іншим аналогічним DoS-атакам, але й DDoS-атакам, спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США", - сказали у Міноборони.
Як зазначається, через необхідність оновлення інфраструктури доступу у всьому світі сайт Міноборони може деякий час здаватись недоступним, але після остаточного оновлення DNS-серверів буде стабільно функціонувати.
"Така кібератака на сайт Міністерства оборони України дала нам можливість укріпити кіберзахист сайту та налагодити тісну співпрацю як із закордонними партнерами, так і між колегами із різних українських відомств. Міністерство оборони України усвідомлює, що атаки триватимуть і інколи будуть призводити до тимчасового порушення його роботи", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, 15 лютого масштабної DDoS-атаки зазнали майже всі українські банки, а також низка держсайтів, зокрема сайти Міністерства оборони та Збройних сил.
Потужна кібератака розпочалася і на портал "Дія".
За фактом потужної DDoS-атаки на українські урядові сайти та банки на прохання одного з державних банків кіберполіція почала перевірку та відкрила кримінальне провадження.
Своєю чергою США готові допомогти Києву в розслідуванні.
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