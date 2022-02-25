Російські військові утримують у заручниках співробітників ЧАЕС: у Білому домі розгнівані

За словами Псакі, це незаконне і небезпечне діяння здатне порушити регламентні роботи на станції
У Білому домі засудили дії російських військових, які утримують в заручниках персонал Чорнобильської станції.
Про це повідомляє ВВС.
розповіла про повідомлення, згідно з якими російські військові взяли в заручники співробітників Чорнобильської АЕС.
"Ми розгнівані достовірними повідомленнями про те, що російські солдати утримують в заручниках персонал Чорнобильської станції", - сказала речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.
За словами Псакі, це незаконне і небезпечне діяння здатне порушити регламентні роботи на станції, необхідні для контролю за радіоактивними відходами, що надзвичайно тривожно і викликає глибоку стурбованість.
"Ми засуджуємо це і просимо їх звільнити", - сказала представник Білого дому.
Раніше Офіс президента України підтвердив інформацію про захоплення російськими військами чорнобильської атомної станції. Після важкого бою наш контроль над ЧАЄС втрачено. Персонал станції перебуває у заручниках. Це загрожує безпеці не тільки України, а й Європи. В якому стані зараз об'єкти ЧАЕС та сховище ядерного палива наразі невідомо, повідомляють в офісі президента.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.