Російські військові утримують у заручниках співробітників ЧАЕС: у Білому домі розгнівані

Російські військові утримують у заручниках співробітників ЧАЕС: у Білому домі розгнівані

За словами Псакі, це незаконне і небезпечне діяння здатне порушити регламентні роботи на станції

У Білому домі засудили дії російських військових, які утримують в заручниках персонал Чорнобильської станції.

Про це повідомляє ВВС.

розповіла про повідомлення, згідно з якими російські військові взяли в заручники співробітників Чорнобильської АЕС.

"Ми розгнівані достовірними повідомленнями про те, що російські солдати утримують в заручниках персонал Чорнобильської станції", - сказала речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

За словами Псакі, це незаконне і небезпечне діяння здатне порушити регламентні роботи на станції, необхідні для контролю за радіоактивними відходами, що надзвичайно тривожно і викликає глибоку стурбованість.

"Ми засуджуємо це і просимо їх звільнити", - сказала представник Білого дому.

Раніше Офіс президента України підтвердив інформацію про захоплення російськими військами чорнобильської атомної станції. Після важкого бою наш контроль над ЧАЄС втрачено. Персонал станції перебуває у заручниках. Це загрожує безпеці не тільки України, а й Європи. В якому стані зараз об'єкти ЧАЕС та сховище ядерного палива наразі невідомо, повідомляють в офісі президента.