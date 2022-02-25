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Мешканцям Вінниці радять сховатися в укриттях

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"Увага! В укриття!" - йдеться у повідомленні.

Мешканців Вінниці закликали оперативно спуститися в укриття.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба міської ради Вінниці. 

"Увага! В укриття!" - йдеться у повідомленні у соціальній мережі. 

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