Мешканцям Вінниці радять сховатися в укриттях

Мешканцям Вінниці радять сховатися в укриттях

"Увага! В укриття!" - йдеться у повідомленні.

Мешканців Вінниці закликали оперативно спуститися в укриття.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба міської ради Вінниці.

"Увага! В укриття!" - йдеться у повідомленні у соціальній мережі.