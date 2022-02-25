Ракетні обстріли Києва: у Міноборони звернулися до місцевих жителів

Окупанти відчули усю міць ЗСУ.

Російські окупанти здійснюють ракетні обстріли під Києвом. Силам ППО вдалося збити одну з ракет.

У Міноборони України заявили, що окупанти відчули усю міць ЗСУ і закликали киян вступати до лав тероборони, щоб захистити рідне місто.

"Ідуть ракетні удари по Києву. Для російських загарбників немає нічого святого. Перші дні найскладніші, бо саме зараз ворог або відчує перевагу, або буде зламаний фізично та морально. Російські військові вже відчули міць Збройних сил України. Але важливо, щоб спротив чинили всі. Записуйтесь до лав Територіальної оборони. Звертайтесь до Територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Зараз спрощено всі процедури. Крім того, коктейль молотова чи стрілецька зброя - їм мінус, нам плюс", - звернулася до жителів радниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона додала, що важливо, щоб українці були міцні духом. і робили все, щоб ворогу було дуже складно.

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