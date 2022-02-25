Ракетні обстріли Києва: у Міноборони звернулися до місцевих жителів

Окупанти відчули усю міць ЗСУ.
Російські окупанти здійснюють ракетні обстріли під Києвом. Силам ППО вдалося збити одну з ракет.
У Міноборони України заявили, що окупанти відчули усю міць ЗСУ і закликали киян вступати до лав тероборони, щоб захистити рідне місто.
"Ідуть ракетні удари по Києву. Для російських загарбників немає нічого святого. Перші дні найскладніші, бо саме зараз ворог або відчує перевагу, або буде зламаний фізично та морально. Російські військові вже відчули міць Збройних сил України. Але важливо, щоб спротив чинили всі. Записуйтесь до лав Територіальної оборони. Звертайтесь до Територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Зараз спрощено всі процедури. Крім того, коктейль молотова чи стрілецька зброя - їм мінус, нам плюс", - звернулася до жителів радниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона додала, що важливо, щоб українці були міцні духом. і робили все, щоб ворогу було дуже складно.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.