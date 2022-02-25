"Безпрецендентне рішення": президент Франції ухвалив рішення про економічну допомогу Україні

Франція виділить Україні понад 1 млрд євро.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про економічну підтримку України та надання зброї.

Про це він повідомив у своєму Твітері.

"Як європейці, ми ухвалили рішення про економічну допомогу Україні в розмірі 1,2 млрд євро. Це безпрецендентно. Ми продовжимо постачати військову техніку і підтримувати населення у цьому важкому випробуванні", - написав Макрон.

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