Patreon пояснив, чому видалив сторінку "Повернись живим"

Patreon зазначив, що кампанію під час розслідування призупинили.

Портал Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим", бо платформа не дозволяє зібрані з її допомогою кошти використовувати для підтримки насильства або придбання військової техніки.

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"Ми розуміємо бажання людей підтримати гуманітарну діяльність в Україні. Patreon не дозволяє використовувати кошти, зібрані на платформі, для підтримки насильства або придбання військової техніки. Ми зупинили кампанію під час розслідування. Якщо сторінка видаляється після розслідування, ми завжди відправляємо творцю кошти, що залишилися, або повертаємо всі внески", - йдеться в повідомленні Patreon у Twitter

Як повідомлялось, інтернет-платформа Patreon видалила сторінку фонду «Повернись живим», який допомагає українським військовим.