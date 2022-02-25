Росія випустила по Україні 160 ракет - Пентагон

Більшість - це балістичні ракети.

Російські війська випустили над Україною понад 160 ракет з наземних і з морських платформ.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на Пентагон.

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За словами представника американського оборонного відомства, більшість випущених снарядів - це це балістичні ракети малої дальності. Втім, авіаудари також включали поєднання крилатих ракет і ракет середньої дальності.

У Пентагоні вважають, що війська Кремля від ранку 24 лютого наблизилися до Києва. Але в американському оборонному відомстві наголошують, що просування вглиб чи далі на захід" ще не спостерігалося.