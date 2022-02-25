Росія випустила по Україні 160 ракет - Пентагон

Більшість - це балістичні ракети.
Російські війська випустили над Україною понад 160 ракет з наземних і з морських платформ.
Про це повідомляє The Hill з посиланням на Пентагон.
За словами представника американського оборонного відомства, більшість випущених снарядів - це це балістичні ракети малої дальності. Втім, авіаудари також включали поєднання крилатих ракет і ракет середньої дальності.
У Пентагоні вважають, що війська Кремля від ранку 24 лютого наблизилися до Києва. Але в американському оборонному відомстві наголошують, що просування вглиб чи далі на захід" ще не спостерігалося.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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