Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Російські окупанти обстріляли Старобільськ: перебито газопровід та пошкоджені будинки

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти обстріляли Старобільськ: перебито газопровід та пошкоджені будинки

ДСНС України

За попередніми даними, є загиблий.

Російські окупанти в п'ятницю, 25 лютого, обстріляли місто Старобільськ Луганської області. 

Про це повідомляють керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай та ДСНС України. 

"В результаті обстрілу відбулося загоряння двох двоповерхових будинків за адресою: Ватутіно, також по вул. Старотогонрогська загоряння СТО. Перебито газопровід середнього тиску, відбувається виток газу. Рятувальники працюють на місці події", - повідомив Сергій Гайдай. 

ДСНС України / ©
ДСНС України

У ДСНС України повідомили про одного загиблого. 

"Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів по вулиці Ватутіна та Старотаганрогська. Проводиться гасіння пожеж та рятування людей. Попередньо, 6 осіб врятовано, одна людина загинула", - повідомили в ДСНС України. 

ДСНС України / ©
ДСНС України

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Наступна публікація