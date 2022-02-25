Російські окупанти обстріляли Старобільськ: перебито газопровід та пошкоджені будинки

За попередніми даними, є загиблий.

Російські окупанти в п'ятницю, 25 лютого, обстріляли місто Старобільськ Луганської області.

Про це повідомляють керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай та ДСНС України.

"В результаті обстрілу відбулося загоряння двох двоповерхових будинків за адресою: Ватутіно, також по вул. Старотогонрогська загоряння СТО. Перебито газопровід середнього тиску, відбувається виток газу. Рятувальники працюють на місці події", - повідомив Сергій Гайдай.

ДСНС України

У ДСНС України повідомили про одного загиблого.

"Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів по вулиці Ватутіна та Старотаганрогська. Проводиться гасіння пожеж та рятування людей. Попередньо, 6 осіб врятовано, одна людина загинула", - повідомили в ДСНС України.