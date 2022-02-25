Проте людям радять залишатись в укриттях.

Повітряну тривогу у Чернігові відмінили, про це Cуспільному повідомив голова ОДА В’ячеслав Чаус:

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«Однак, враховуючи те, що чути потсріли, я б рекомендував людям лишатися в укриттях».

Найближчим часом голова ОДА має звернутися до жителів області з приводу безпекової ситуації в області.