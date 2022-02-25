Польща розгорнула біля кордону дев'ять пунктів приймання біженців

Один з пунктів - на залізничному вокзалі в Перемишлі.

Польща біля українського кордону розгорнула дев'ять пунктів прийому біженців.

Про це повідомляє "Польське радіо"

Пункти приймання працюють у містах Дорогуськ, Долгобичів, Зосин та Гребенні на Люблінщині та біля Корчова, Медики, Будоміж та Кросьценка на Підкарпатті.

Дев’ятий пункт відкриють на залізничному вокзалі в Перемишлі. За словами підкарпатської воєводи Ева Лєніарт, це пункти першого забезпечення. Там можна отримати інформацію, харчування, медичну допомогу та відпочити. Після цього біженців можуть відправитися до місць перебування в Польщі, визначених самостійно або воєводами.

Лєніарт наголошує: людина, яка перетинає кордон, повинна повідомити, що тікає від війни і потребує міжнародного захисту. Після цього його направляють до пункту прийому і надають транспорт.

Своєю чергою, люблінський воєвода Лєх Справка повідомив про відкриття пунктів прийому, які надають допомогу постраждалим від бойових дій в Україні. За його словами, у воєводстві є відповідна база розміщення у регіоні, куди буде направлено біженців.

Як повідомлялося, Польща висловила готовність прийняти у себе мігрантів з України, а також поранених для лікування у медичних закладах. Крім того, сусідня країна готує медичний поїзд для перевезення поранених внаслідок збройних дій в Україні. У 120 польських медичних закладах готують ліжка.