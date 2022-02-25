Киян закликали перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, у столиці працюють системи ППО

Киян закликали перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, у столиці працюють системи ППО

За словами Подоляка, під ударом житлова та соціальна інфраструктура.

Потужні два вибухи у Києві — робота українських систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

"Потужні два вибухи у Києві, — робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття", - зазначили у Держспецзв'язку.

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Своєю чергою радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує на необхідності для громадян перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, пише "Укрінформ".

"Сьогодні від 4-ї ранку ворог продовжив завдавати удари з повітря по різних територіях і містах нашої держави. Зокрема, під атакою Київ. Сили нашої протиповітряної оборони збили частину літальних апаратів і ракет над столицею", - повідомив радник глави ОП.

Він наголосив, що "мішенями для Росії є не тільки військові та інші об'єкти, які мають стратегічне значення. Також під ударом житлова та соціальна інфраструктура".

Водночас за словами Подоляка, наслідки уражень і падіння уламків оперативно ліквідовується. "Наголошуємо на необхідності для громадян перебувати в укриттях, поки триває повітряна тривога", - додав він.

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"Двічі в історії наша столиця переживала бомбардування у такий час і такого характеру. Як у 1941 році, так і зараз, нападник може отримати лише ненависть людей і нічого більше", - заявив Подоляк.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порівняв обстріли Києва із ситуацією 41 року, коли на столицю наступали гітлерівські війська.

"Жахливі російські ракетні удари по Києву. Востаннє наша столиця переживала щось подібне в 1941 році, коли на неї напала нацистська Німеччина. Україна перемогла те зло і переможе це. Зупиніть Путіна. Ізолюйте Росію. Вигнати Росію звідусіль", - написав він у Twitter.

Як повідомлялось, в ніч проти 25 лютого росіяни здійснили чергові обстріли по Києву крилатими або балістичними ракетами. Було чутно два потужні вибухи.

Після збиття ворожого літального апарату, його уламки впали на житлову зону, палала 16-поверхівка. Займання сталося від 4 до 9 поверхів. Минулося без загиблих, троє людей отримали поранення. Людей врятувало те, що більшість ночували у бомбосховищі.