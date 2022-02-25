Астрологиня назвала знаки зодіаку, які обстоюють своє до кінця

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які обстоюють своє до кінця.

Хтось дослухається до чужих аргументів, змінює думку і визнає помилку, а хтось, навіть розуміючи, що не має рації, все одно з піною біля рота доводить свою правоту. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які правлять своє до кінця.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельців практично неможливо переконати – вони доводитимуть свою правоту будь-що-будь. До того ж вони охоче вплутуються в суперечку, доводять її до кульмінації і начебто уявними рогами упираються в стіну своєї "правоти" — зрушити їх з місця просто так не вийде. Вони так і залишаться зі своєю думкою, навіть якщо ви наведете їм масу доказів їхньої неправоти, вони їх не почують, а то й зовсім відреагують агресивно.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, незважаючи на притаманну їм інтелігентність, і, здається, відсутність азарту, затяті сперечальники: вони беруть активну участь у з'ясуванні стосунків щодо того, хто має рацію, а хто ні. Навіть, не маючи спочатку рації, вони однаково дотримуватимуться свого погляду, і, більше того, чим швидше істина почне йти у них з-під ніг, тим активніше вони відстоюватимуть її. Але найцікавіше, що мине зовсім небагато часу, і вони зречуться її, доводячи, що висловлювали протилежну думку.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, доводячи свою правоту, використовують усі можливі засоби: вони можуть зберігати спокій, сперечатися цивілізованим чином і, навпаки, кричати і навіть обзивати своїх опонентів, які намагаються навести їм свої аргументи. Представники знака можуть припинити суперечку, але це не означає, що вони змирилися. Навпаки, вони затаяться, твердо стоячи на своїх помилкових думках, щоб за першого випадку знову висловити ту точку зору, яку вони вважають єдино правильною.

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