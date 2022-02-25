В ООН прогнозують до 5 мільйонів біженців із України

В ООН прогнозують до 5 мільйонів біженців із України

Кілька тисяч українців уже знайшли притулок у сусідніх країнах.

Регіональний директор ЮНІСЕФ для Європи та Центральної Азії Афшан Хан вважає, що через негаразди війни, яку розв’язав Путін проти України, нашу державу може покинути до 5 мільйонів громадян

Як передає Reuters, про це він заявив на брифінгу ООН у Женеві.

За його словами, покинути країну українців може змусити нестача палива, готівки та медичного забезпечення, яка вже відчувається в деяких частинах України у зв'язку із вторгненням Росії.

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"Ми розглядаємо діапазони від 1 до 3 мільйонів у Польщі... Сценарій від 1 до 5 мільйонів, включаючи всі навколишні країни", - поділився Афшан Хан прогнозами щодо кількості біженців з України

Речниця агентства ООН у справах біженців Шабіа Мантуо зауважила, що уже щонайменше 100 тисяч людей були змушені покинути свої домівки в Україні після того, як Росія розпочала напад у четвер, 24 лютого. Кілька тисяч уже знайшли притулок, зокрема, у сусідніх країнах — Молдові, Румунії та Польщі.

Нагадаємо, громадяни України отримали можливість в'їжджати на територію Республіки Молдова із внутрішніми документами, що засвідчують особу, та без обов'язкового пред'явлення сертифікату Covid-19.

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