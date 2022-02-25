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Все для фронту, все для перемоги: Шмигаль розповів про новий формат роботи економіки

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Все для фронту, все для перемоги: Шмигаль розповів про новий формат роботи економіки

За його словами, у такий же формат роботи мають переорієнтуватися всі українці.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що українська економіка переорієнтовується в формат роботи: все для фронту, все для перемоги.

Про це прем'єр сказав у відеозвернення ввечері 25 лютого

"В такий же формат роботи маєте переорієнтуватись і ви наші шановні громадяни. Ставайте до лав ЗСУ, Тероборони, допомагайте військовим, допомагайте волонтерам, допомагайте медикам. Це наша з вами Батьківщина і мм маємо зробити все, щоб захистити її суверенітет і свободу",  — закликав очільник Кабміну.

Раніше в НБУ повідомили, що банківська система працює стабільно.

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