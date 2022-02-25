Все для фронта, все для победы: Шмигаль рассказал о новом формате экономики

Все для фронта, все для победы: Шмигаль рассказал о новом формате экономики

По его словам, к такому же формату работы должны быть переориентированы все украинцы.

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что украинская экономика переориентируется на формат работы: все для фронта, все для победы.

Об этом премьер сказал в видеообращении вечером 25 февраля.

"В такой же формат работы должны переориентироваться и вы наши уважаемые граждане. Становитесь в ряды ВСУ, Теробороны, помогайте военным, помогайте волонтерам, помогайте медикам. Это наша с вами Родина и мм должны сделать все, чтобы защитить ее суверенитет и свободу", — призвал глава Кабмина.

Ранее в НБУ сообщили, что банковская система работает стабильно.